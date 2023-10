Ángel Armando Castellanos

Domingo 1 Octubre 2023 10:03

Sergio Checo Pérez es víctima de Red Bull. Eso es lo que piensa Juan Manuel Fangio II, quien culpa a la organización de destruir su confianza.

El sobrino de la leyenda de Argentina y de la Fórmula 1 reclama que cuando el mexicano necesitó del equipo para pelear de tú a tú con Max Verstappen, fue ignorado y ahora está hecho pedazos emocionalmente.

“Tengo una opinión bastante particular con respecto a lo que son las energías arriba de un auto de carreras y creo que eso pasa en toda índole, en toda actividad. Puede ser en una actividad laboral también, si no creen en ti y no creyeron cuando tendrían que haber agradecido de pronto un desempeño impecable como el que tuvo Checo durante temporadas anteriores, es muy difícil poder lograr que un piloto tenga el incentivo intacto como para poder tener resultados", expresó en palabras a Equipo 1 Media.

Esa falta de apoyo terminó con el tapatío, quien se equivoca constantemente en situaciones donde solía lucir. Eso quedó de manifiesto especialmente en el Gran Premio de Japón, donde le pegó a Kevin Magnussen cuando quiso rebasarlo.

Hubo comentarios que indicaban que se veía "desesperado" y "frustrado". Fangio II entiende que es así, pero que él no lo provocó.

"Creo que en cierta manera el equipo ha sido tremendamente ingrato con él y hoy están teniendo las consecuencias.

"Hoy Checo está fallando porque no lo apoyaron cuando lo tendrían que haber apoyado, porque en cierta manera no valoraron el trabajo que hizo en el equipo cuando nadie, ningún segundo piloto, había logrado andar bien con un Red Bull", expuso.

"Le sacaron el incentivo"

Desde que la organización puso su fe en Max Verstappen, pasaron conductores como Daniel Ricciardo, Pierre Gasly y Alex Albon y ninguno pudo pelear tanto como Sergio ni ayudar a que ganara un Campeonato de Pilotos o de Constructores, algo que ya pasó con el mexicano.

"Entonces eso es una cosa que creo que a Checo lo tiene que haber perjudicado y le tiene que haber sacado el incentivo necesario para poder tener resultados en la competencia.

"Definitivamente Verstappen ha puesto todo del lado de su balanza y a Checo, en cierta manera, se lo han sacado", insistió.

Recordó que el '11' de la F1 se destacaba por su forma de rebasar a rivales tan buenos como Lewis Hamilton. No pudo dejar de ser talentoso de un día para otro.

"No nos olvidemos de que Sergio Pérez ha sido extremadamente agresivo sin cometer errores, ha hecho carreras magníficas. Recordemos de pronto las luchas con Hamilton, cuando Hamilton estaba en el máximo de su potencial, ha tenido precisión y agresividad", sentenció.