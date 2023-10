Nazario Assad De León

Sábado 30 Septiembre 2023 16:40

Daniel Ricciardo ha admitido que "ya no le importaba" dañar su reputación mientras estaba en McLaren.

Después de una brillante temporada 2021 en la que consiguió la primera victoria del equipo desde 2012 en el Gran Premio de Italia, Ricciardo tuvo problemas con el auto durante 2022, siendo superado por su compañero de equipo menos experimentado, Lando Norris.

El australiano sólo logró cuatro puntos en las primeras 16 carreras de la temporada, mientras que Norris terminó entre los 10 primeros en 12 ocasiones y logró un podio.

Al final, esto llevó a que McLaren y Ricciardo decidieran mutuamente Terminó su contrato un año antes y el equipo fichó a su compatriota australiano Oscar Piastri.

"Nunca es la forma en que quieres terminar algo", dijo Ricciardo a Goodwood. "Obviamente, los resultados no estuvieron ahí.

"Soy un tipo bastante tranquilo, me llevé bien con el equipo y no me peleé con nadie en el equipo, pero todo se basa en el rendimiento y, digamos, el aspecto comercial no funcionó."

El regreso de Ricciardo

Ahora se ha asegurado un asiento en la parrilla de 2024, junto a Yuki Tsunoda

Al no haber Al poder conseguir otro asiento para la temporada 2023, Ricciardo acabó regresando a su antiguo equipo Red Bull como piloto reserva, después de que su paso por McLaren llegara a un final natural.

Luego recibió un convocatoria al equipo hermano de Red Bull, AlphaTauri, con Nyck de Vries liberado de su contrato antes de tiempo después de una temporada de novato inconsistente.

Ricciardo ahora ha asegurado un contrato para 2024 con el equipo, a pesar de que actualmente está lesionado. debido a un incidente en el GP de Holanda que le dejó una fractura en su mano izquierda.

Ahora, ha revelado hasta qué punto su paso por McLaren dañó su reputación como ocho veces ganador de carreras.

"En ese momento, fue una realidad un poco dura ser despedido, pero al final de la temporada, cuando llegué a casa para Navidad, pensé: 'Está bien, probablemente sea así'. "No ayuda a mi reputación", pero en ese momento ya no me importaba. Era una bendición disfrazada." mencionó.

"Necesitaba alejarme un poco, volver a encontrarme a mí mismo, volver a encontrarme. Si se hubiera podido hacer mejor, está bien, pero al mismo tiempo no creo que terminar el contrato este año me hubiera hecho ningún favor." agregó.

"Supongo que, en cierto modo, les agradezco por tomar esa decisión porque estábamos en un pequeño agujero y no estoy seguro de que hubiésemos podido salir de él" concluye el australiano.