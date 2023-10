Nazario Assad De León

Sábado 30 Septiembre 2023 15:10

Helmut Marko sigue cargando contra el futuro de Checo Pérez en Red Bull, ahora el austriaco ha dejado entrever que no saben si el mexicano le gustará seguir en el equipo para 2025.

Para Marko, parte importante del dominio de Red Bull consiste en tener una plantilla fuerte de pilotos para cualquier baja en cualquier momento no los agarre desprevenidos, pero el desdén al mexicano cada vez es más evidente.

Por este motivo, Helmut busca que Liam Lawson, piloto revelación en esta segunda mitad de temporada, se mantenga bajo el techo de los austriacos y preparado para tomar el asiento en cualquier momento.

El octagenario asesor de Red Bull cree que puede darse el caso de que Pérez por su propia voluntad elija no seguir en Red Bull, por lo que buscan cuatro pilotos que sean sólidos, además de uno de reserva de primer nivel como estrategia para seguir en la cima.

"Liam lo ha hecho todo bien en su sensacional debut en Fórmula 1. Será piloto reserva para Red Bull y AlphaTauri. Va a trabajar en el simulador y pilotar un coche antiguo durante un buen tiempo. De esta forma, llegará más que bien preparado para un asiento en 2025", ha comentado Marko en una entrevista con Motorsport Magazin.

"Tienes que estar preparado, no sabemos si Pérez querrá seguir o no tras 2024, así que necesitamos tener a cuatro pilotos fuertes y a un buen reserva también. Sergio tuvo un día difícil en Japón, desde el viernes no pudo igualar el ritmo de Max y en carrera, todo le fue mal, pero estoy seguro de que en Catar volverá a estar arriba", agregó.

Para no faltar a su costumbre de su recurrente trato preferencial hacia el piloto neerlandés que recuperó el ganar carreras después de perder la racha en Singapur.

"La forma en la que Max ha pilotado ha sido increíble. Su salida no fue la mejor, pero pudo controlar a los dos McLaren y una vez que lideró la carrera, la controló fácilmente.", destaca el dirigente.

"Estaba muy motivado tras Singapur, aunque todavía no sabemos lo que nos fue mal allí. Creemos que fue un caso aislado y tenemos ganas de ver lo que pasa en las seis últimas citas", ha concluido.