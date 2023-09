Ángel Armando Castellanos

Viernes 29 Septiembre 2023 10:52

El piloto de Ferrari Carlos Sainz pasó de la F1 al golf al participar en el All-Star Match de la Ryder Cup en Roma, antes del principal evento entre Europa y Estados Unidos este fin de semana.

Si bien todo el mundo sabe que Sainz es un piloto excepcional en una pista de carreras, algunos se sorprenderán al saber que también tiene resultados decentes en el green.

Fue recibido con una cálida bienvenida antes de mostrar su talento junto a figuras como la leyenda del tenis Novak Djokovic y la sensación del futbol Gareth Bale.

A partir del viernes, el equipo europeo se enfrentará al estadounidenses en un intento por recuperar la Ryder Cup que, que el local perdió en Wisconsin hace dos años.

Carlos fue emparejado con el profesional del Golf Tour, Tommaso Perrino contra Djokovic y su compañero profesional del Tour Kip Popert.

A pesar del sólido apoyo de los tifosi locales , Sainz y Perrino sucumbieron en una derrota por 3-1.

Expectativas

En declaraciones a Sky Sports antes de su partido, el español reveló que había pasado un tiempo desde que tuvo la oportunidad de usar sus palos.

"Estoy jugando con un handicap de 9 ahora mismo, pero no he jugado mucho desde el verano.

"He tenido aproximadamente un mes en el que estuve de gira en Italia, Japón, Singapur, y tal vez le pegué a la pelota una o dos veces este último mes, así que veamos cómo va", explicó.

Con calma

Sobre si es más estresante hacer fila en una parrilla de F1 o jugar frente a miles de personas en un campo de golf, Sainz cree que la balanza se inclina claramente hacia un sitio.

“Bueno, en la F1 estoy bajo control porque sé que tengo el talento y la capacidad para hacer lo que quiera con el coche y, lamentablemente, en el golf, no es así. No puedo controlar lo que hay en el club y sí puedo manejar mis nervios en el coche, así que estoy nervioso, no voy a mentir.

"Especialmente con tanta gente, no quiero matar a nadie ni golpearlos, así que intentaré golpear a uno controlado", destacó.

Tiene un fin de semana libre para disfrutar de la Ryder Cup, que finaliza el domingo, antes de poner rumbo a Qatar en busca de un tercer podio esta temporada.