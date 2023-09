Ángel Armando Castellanos

Jueves 28 Septiembre 2023 07:48

Fernando Alonso podría ser un compañero espectacular para Max Verstappen. Eso es lo que piensa Adrian Newey, director técnico de Red Bull.

En medio de las dudas por la continuidad de Sergio Checo Pérez -alimentadas por exhibiciones como la de los últimos dos Grandes Premios- el encargado de diseñar los coches de los austriacos, considera que el español haría una pareja poderosa con el neerlandés.

"Sería interesante una dupla con un número uno veterano y otro más joven. Por ejemplo, Fernando es uno de los competidores más formidables de la historia y quizá famoso por no llevarse muy bien con sus compañeros de equipo digamos", contó al podcast Beyond The Grid.

Todo se debe al tiempo que tiene el asturiano en la Fórmula 1, a todo lo que ha aprendido no sólo dentro de la pista, sino a la hora de convivir con sus compañeros de escudería.

"Max contra Fernando, o Lewis contra Fernando de nuevo, sería interesante ver a Fernando, con toda la experiencia que tiene ahora, si sería diferente al piloto que era en 2007 con McLaren. Yo creo que sería diferente, porque da la sensación de que ha suavizado esa postura", agregó.

"Los hace sufrir"

También admitió que el virtual tricampeón del mundo suele provocar sufrimiento en sus colegas por la manera en la que los supera, pese a que no es su objetivo ser tan poderoso, especialmente en quienes no tienen tantos años corriendo, como pasó con Alex Albon y Pierre Gasly.

"Max, con sus habilidades increíbles, sin querer hacerlo a propósito, hizo sufrir mucho a Alex para entender cómo iba tan rápido. Lo mismo ocurrió con Pierre.

"Si tienes a dos compañeros de equipo, uno de ellos es excepcional y otro brillante, pero sin llegar a ese nivel, este último necesita reconocer que no podrá estar a la altura del primero, por ejemplo, como ocurre con Max", agregó.