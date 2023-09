Nazario Assad De León

Lunes 25 Septiembre 2023 17:56

Lando Norris, de McLaren, ha admitido que la confusión causada por el RB19 dañado de Sergio Pérez provocó insultos en la radio del equipo durante el Gran Premio de Japón, después de que los dos casi chocaran bajo el coche de seguridad virtual (VSC).

Tras los recientes desarrollos, el MCL60 de McLaren se ha convertido rápidamente en uno de los coches más competitivos de la parrilla. El equipo británico llegó a Suzuka con la esperanza de poder luchar por el podio, al igual que en Singapur. Después de clasificarse segundo y tercero, este objetivo era aún más realista, incluso existían posibilidades remotas de victoria.

Mientras Verstappen mantuvo su ventaja desde el principio hasta la primera curva, Norris logró adelantar a su compañero de equipo australiano por el segundo lugar. Este orden continuó hasta que Piastri entró en boxes en la vuelta 14, justo cuando hacía acto de presencia el VSC. Esto coincidió con el primer abandono de Pérez, que avanzaba lentamente por el circuito en su camino de regreso al pit-lane.

Desafortunadamente para Norris, atrapó Pérez, afectado por el VSC, pero desconocía su estado. Como dijo el piloto británico Sky Sports F1, la confusión posterior provocó algunas malas palabras y casi un accidente entre los dos.

"La cuestión es que no se puede adelantar bajo el VSC a menos que sea obvio que el tipo tiene un problema y no sé qué estaba pasando", dijo Norris. "No sabía si tenía algún problema, si simplemente me estaba respaldando. No lo sabía y no podía correr el riesgo de simplemente adelantarlo"

"Él iba muy lentamente y luego, cuando aparece el tablero intermitente para el final de VSC, él puso la primera marcha y luego yo estaba afuera de él porque iba muy lento, y luego casi choca contra mí", destacó

"Así que, sinceramente, no tengo idea. Estaba gritando desde mi casco. Estaba maldiciendo un poco, pero entré... Estaba tan confundido que no sabía qué podía hacer. Estoy perdiendo tiempo con Max", agregó.

"Los muchachos de Ferrari estaban, creo, 1,4 segundos detrás de mí después de estar creo que a 12 o 13 segundos, así que perdí 10 segundos y no sabía lo que podía hacer en ese momento."

El VSC, frustrante

El VSC no le costaría a McLaren su oportunidad de conseguir su primer doble podio desde Monza 2021

Con todo, la experiencia del Virtual Safety Car costó Norris tuvo la oportunidad de presionar a Verstappen, aunque el ritmo del holandés parecía demasiado fuerte para cualquiera de los McLaren.

A pesar de esta oportunidad perdida, Norris y Piastri compartirían el podio juntos por primera vez en la F1.

"Si Pérez tiene un problema, debería detenerse y dejar en claro que tiene un problema. Entonces no lo hizo y por lo tanto no podía correr el riesgo de pasar por un VSC, así que no tengo idea. No creo que hubiera cambiado el mundo, sólo me hizo estresarme un poquito más", relató

"Pero tal vez hubiera sido un poco mejor poner a Max bajo un poco de presión al menos después de eso. No creo que nos hubiéramos quedado tan atrás. Entonces, Fue un momento frustrante, tal vez la próxima vez te pregunte qué puedes hacer, pero creo que hice lo correcto, así que todo está bien", concluyó.