Lars Leeftink

Sábado 23 Septiembre 2023 09:50

Max Verstappen se ha mostrado firme sobre la polémica acerca de la diferencia de rendimiento entre él y Sergio Pérez, afirmando firmemente que los coches de Red Bull son iguales después de la clasificación del Gran Premio de Japón.

Mientras Verstappen aseguró la pole position en Suzuka mientras Pérez solo pudo lograr el quinto lugar, con Oscar Piastri, Lando Norris y Charles Leclerc dividiendo a los dos pilotos de Red Bull.

Verstappen ha establecido una diferencia considerable de más de cinco décimas de segundo sobre Piastri, que se clasificó en segundo lugar, mientras que su compañero de equipo quedó significativamente por detrás del vigente campeón del mundo, a casi ocho décimas de segundo.

Cuando le preguntaron a Verstappen después de la clasificación si tenía una explicación para ser mucho más rápido que el mexicano, el holandés respondió con firmeza: “No, todo lo que puedo decir es que los autos son iguales”, con un tono de burla sutil implicaba que es responsabilidad exclusiva de Checo no poder cerrar la brecha.

El propio Checo no pudo dar una explicación sencilla para su pérdida de ritmo y le dijo a Viaplay: "No fue tan sencillo como esperaba, realmente tuve una clasificación difícil".

Continuó elogiando a su compañero de equipo y diciendo: “Creo que Max ha estado en muy buena forma y no he podido extraer el máximo del coche, ¿no? Me he sentido cómodo desde que llegué aquí, por lo que tendemos a ver este tipo de brechas”.

El mexicano buscará remontar posiciones frente a los McLaren y Leclerc para poder ponerse en competencia con el holandés y así seguir cimentando su segundo lugar en el campeonato de pilotos.