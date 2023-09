Max Verstappen volvió a demostrar su superioridad y se quedó con el mejor tiempo de la segunda sesión de entrenamientos libres del fin de semana del Gran Premio de Japón con una vuelta en 1:30.688.

Charles Leclerc, Lando Norris y Carlos Sainz siguieron al piloto de Red Bull dando seguimiento a la tendencia de la primera sesión.

Fernando Alonso mantuvo el ritmo se ubicó de nuevo en la sexta posición, mientras Checo terminó en el noveno lugar, siendo estas dos sesiones no tan positivas para el piloto azteca.

George Russell, Alex Albon, Oscar Piastri y Valtteri Bottas completaron el top 10 en esta segunda sesión en el circuito de Suzuka.

La mala noticia de la tarde fue el choque de Pierre Gasly cerca del final de la práctica, donde en la curva dos, la más difícil de la pista, se siguió de largo y chocó la suspensión delantera izquierda de su monoplaza, dando por terminada la sesión para todos.

🚩 RED FLAG 🚩



Pierre Gasly runs wide at Degner 2 and crumples his Alpine against the wall



The session will not be resumed #JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/WVS5JCTn1R