Nazario Assad De León

Miércoles 20 Septiembre 2023 15:50

El ex piloto y ahora analista de Fórmula 1, Ralf Schumacher, que ha salido en defensa de Helmut Marko después de los comentarios racistas hacia Sergio Pérez.

Después de la tormenta en días pasados en Red Bull donde el asesor Marko realizó comentarios ignorantes y racistas hacia el propio piloto mexicano de su equipo, la comunidad de la parrilla se solidarizó con Checo, pero ahora ek analista alemán ha salido a defender al austriaco de manera inexplicable.

Aún con una bastante cuestionada disculpa pública de por medio, Helmut ha tratado de mantenerse lo más al margen posible de la situación que llevó a crear incluso peticiones de removerlo de cualquier actividad de F1, sin embargo la defensa del alemán ha devuelto el tema al ojo del huracán.

Ralf Schumacher, expiloto de la Fórmula 1, defendió de manera férra a Marko al decir de manera contundente que no hubo mala fe en ninguno de sus comentarios y que sólo fue una medida de presión al rendimiento del mexicano.

“A Helmut no le sienta nada bien que haya gente que pueda pensar así de él. Es una persona que no quiere hacer daño a nadie. Solo lanza un comentario despreocupado e irreflexivo y en la evaluación deportiva de cada piloto, no siempre es fácil hacer eso”, explicó Schumacher en Sky Alemania.

Por otro lado, Ralf considera que la disculpa dada por el directivo fue totalmente honesta y debe creérsele.

“Se ha metido en el fango una vez más, pero también se puede perdonar. Para mí, esa disculpa fue absolutamente creíble, especialmente porque conozco a Helmut desde hace muchos años, aunque hayamos intercambiado pocas palabras en el paddock. Lo conozco desde los 17 años y tengo que decir, que no es de derechas ni nada de eso, es una persona con un filo definido”, sentenció el ex piloto.

Pérez y Marko seguirán viéndose las caras en las siguientes carreras y el mexicano esperará tener un rendimiento importante en el Gran Premio de Japón donde Red Bull se espera se corone como campeón de constructores.