Ángel Armando Castellanos

Lunes 30 Enero 2023 11:21

Si depende de Valtteri Bottas, la FIA ha ido demasiado lejos al prohibir las expresiones políticas en la Fórmula 1. El finlandés apoya a su ex compañero Lewis Hamilton, quien es el principal autor de muchos dichos polémicos.

Bottas respondió a Expressen cuando se le pidió su opinión sobre la decisión de la asociación automovilística.

"En lo personal no me gusta la política. Me gusta hacer lo que amo, que es correr, pero al mismo tiempo la política es parte de la sociedad actual", aseguró.

Simplemente cree que es un derecho humano poder decir lo que piensas y, por lo tanto, no puede estar de acuerdo con la prohibición de la FIA.

"No entiendo por qué quieren controlarnos. Creo que deberíamos tener derecho a hablar de lo que queremos. Así lo veo, pero veremos qué pasa", agregó.

La asociación automovilística primero quiere aprobar una declaración antes de que un piloto la comparta con el mundo exterior.

Esta regla ha dividido el paddock de alguna manera. Por ejemplo, el director general de McLaren, Zak Brown, cree que los pilotos deberían centrarse principalmente en las carreras durante el fin de semana de carreras y que, si quieren expresarse políticamente, deberían hacerlo en su propio tiempo.

Toto Wolff espera que la prohibición finalmente no sea tan mala en la práctica, pero al mismo tiempo también han surgido grupos de interés que condenan la decisión de la FIA.

Audi y Sauber

Audi ha comprado una participación minoritaria de Sauber, equipo al que pertenece Alfa Romeo y donde corre Bottas.

Esto le da a la marca alemana más voz en las decisiones operativas de la formación y se ha dado el primer paso hacia un equipo de fábrica completo.