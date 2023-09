Kimberley Hoefnagel

Sábado 16 Septiembre 2023 11:09

Max Verstappen se clasificó undécimo para el Gran Premio de Singapur y señaló que "se cometieron errores como equipo".

Red Bull Racing tuvo en Singapur su peor clasificación de esta temporada. Verstappen se clasificó en el undécimo lugar, mientras que Sergio Pérez a su vez tuvo que conformarse con el decimotercer lugar.

Antes del fin de semana de carreras, el equipo austriaco ya anunció que sería un fin de semana difícil. Históricamente, el Marina Bay Street Circuit es una pista en la que el equipo de carreras austriaco no se desempeña muy bien.

"Por supuesto, hasta ahora ha sido un fin de semana bastante difícil y la clasificación fue incluso más difícil de lo esperado", dijo Max a Viaplay después de la clasificación.

Max tiene 10 victorias consecutivas

"Habíamos ajustado algunas cosas más en el auto y creo que eso lo hizo peor que en la tercera práctica. El coche era muy difícil de conducir. Luego, por supuesto, no tienes confianza en el coche para llegar al límite.

"Yo tampoco podía frenar, porque el coche golpeó el suelo mientras frenaba y definitivamente no quieres eso en un circuito urbano", comentó.

Errores

Por lo tanto, el vigente campeón del mundo concluye que el equipo cometió algunos errores en el período previo a la clasificación: "Definitivamente hicimos algo mal. Como dije, desde la tercera práctica hasta ahora definitivamente cometimos algunos errores con la puesta a punto.

"En cualquier caso, hemos tomado decisiones equivocadas como equipo y eso se paga si no se va muy rápido, por supuesto. Tuve varios momentos durante esa vuelta.

"Simplemente no tenía ningún agarre, no tenía equilibrio, era muy difícil frenar y luego se detuvo. Aquí no se puede adelantar tan fácilmente", dijo el neerlandés.