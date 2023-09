Sergio Checo Pérez lució en la primera sesión de clasificación y se quedó en segundo lugar.

El mexicano terminó a 108 milésimas de Yuki Tsunoda, quien sorprendió en la parte final de la prueba.

En su primera vuielta se puso segundo, a siete milésimas de Lando Norris, el más rápido.

Después de eso y de caer algunos puestos, volvió a colocarse como número 2 , a 108 del japonés de AlphaTauri. Además, le sacó 299 milésimas a Max Verstappen.

Fue una buena prueba para el tapatío, que se había quejado de que la parte trasera de su coche no estaba en óptimas condiciones.

Lance Stroll provocó caos en la primera sesión del Gran Premio de Singapur con un accidente terrible en la parte final. Perdió el control en la última curva y se fue directo contra el muro.

El canadiense destrozó el sector delantero izquierdo de su Aston Martin AMR23 y causó un grave problema.

El canadiense acabó en el último lugar de esta Q1 cuando intentaba meterse entre los mejores 15 pilotos. El incidente también sirvió para que se diera por terminada la prueba.

Además, afectó de manera severa la vuelta de Oscar Piastri, que intentaba meterse a la Q2.

Junto a ellos, quedaron fuera, Guanyu Zhou, Logan Sargeant y Valtteri Bottas.

El español parecía que iba a terminar primero, pero esa última vuelta lo mandó hasta el séptimo lugar.

En su primera vuelta se puso quinto, a 442 milésimas de Charles Leclerc, quien era el más veloz.

En su siguiente giro le sacó seis centésimas a Max Verstappen y se colocó en el primer lugar.

Fernando acabó decimotercero, a 225 milésimas de la eliminación.

Su primera vuelta no fue buena, a 34.7 segundos de George Russell y se puso decimosexto.

En la segunda mejoró y se puso quinto, a una décima del piloto británico. El susto acababa.

Lewis Hamilton estuvo a sólo 158 milésimas de la eliminación.

Q1 CLASSIFICATION



After all that drama, we end Q1 with Tsunoda, Perez, Hulkenberg, Lawson and Magnussen leading the way!



Bottas, Piastri, Sargeant, Zhou and Stroll are the unfortunate drop-outs#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/EdvmRUCkJ9