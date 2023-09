Carlos Sainz y Charles Leclerc volvieron a dominar en Singapur. Tras hacerlo en la FP1 y FP2, repitieron en la tercera sesión.

El español fue el más rápido, sacándole 69 milésimas a George Russell y 238 a Lando Norris. El monegasco terminó quinto, a 0.316 segundos de su coequipero.

Carlos dio 23 vueltas (igual que Lance Stroll) y Charles, 25. Ellos fueron quienes más rodaron en el último entrenamiento previo a la qualy. Usaron el compuesto más suave y demostraron estar cómodos.

Ahora tratarán de mantener ese rendimiento en la siguiente prueba para arrancar lo más adelante posible. Vienen de ser tercero y cuarto, respectivamente, en Italia.

El piloto mexicano no lo pasó bien. Acabó octavo, a 719 milésimas de Sainz y a 406 de Max Verstappen (cuarto), tras dar 20 vueltas a la pista.

Pero no sólo se trata de eso, sino que reportó problemas con la parte trasera de su coche, avisando que está "en el límite".

El asturiano acabó decimotercero de esta competencia, a 986 milésimas de Carlos. Tampoco se sintió cómodo durante las 19 vueltas que dio.

Ahora tratará de que eso cambie en la clasificación y poder mejorar sus resultados para meterse entre los 10 mejores pilotos.

🏁 CLASSIFICATION (END OF FP3) 🏁



Carlos Sainz is quickest for the fifth time in the last eight F1 sessions 😤#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/AMFO90nm8d