Lunes 30 Enero 2023 07:46 - Actualizada: 07:46

Lewis Hamilton ha estado compitiendo en Fórmula 1 desde 2007, por lo que ahora está muy acostumbrado a competir con los mejores pilotos del mundo.

Ya sea que la batalla sea al otro lado del garaje, como con Nico Rosberg, o con rivales en otros equipos, siempre es un desafío, tanto psicológicamente como en términos de velocidad.

Cuando el ritmo entre dos pilotos es parejo, a veces ganar la batalla mental puede marcar la diferencia. Con eso en mente, puede ser bastante difícil cuando la persona a la que necesitas desafiar u obtener una ventaja competitiva es alguien que es un amigo en el paddock.

Hamilton, ahora con 38 años, es uno de los pilotos más veteranos y está mejor en casa en estos duelos que nadie. Sin embargo, ahora ha hablado por primera vez sobre la naturaleza de estos duelos y los desafíos que presentan a nivel humano para los conductores.

"Tenemos mucho más en común de lo que pensamos. Pero somos muy competitivos y muchos de nosotros tenemos una defensa. Quieres vencer a tu competidor, pero te gusta.

"Puede que te caiga bien la persona que está afuera del auto, pero no puedes demostrarlo. Hay toda una batalla psicológica que tienes contigo mismo. Hay una gran montaña rusa psicológica y emocional por la que estás pasando que será muy difícil de entender para la gente", contó en el podcast On Purpose con Jay Shetty. ".

Medios

Lewis admite que tuvo que lidiar con los medios de comunicación después de que una carrera difícil empeoró por los desafíos psicológicos y emocionales que acaba de describir.

El siete veces campeón dice que la reacción violenta de las respuestas emocionales de los conductores a veces puede ser la razón por la cual los conductores tienden a encerrarse en sus caparazones y no necesariamente las muestran en forma transparente.

"A diferencia de otros atletas en otros deportes, no puedes ver eso porque tenemos un casco puesto, pero pasas por esta montaña rusa en la carrera y luego sales y te ponen las cámaras justo en la cara.

"No estás preparado para eso. Tus emociones son superadas, especialmente cuando has fallado o sientes que has fallado y no siempre respondes correctamente. A la gente no siempre le gusta eso", admitió.

Por lo tanto, muchos conductores prefieren disfrazar esas sensaciones para no ponerse en situaciones vulnerables.

"La gente se aprovecha de eso. Entonces, construyes todos estos mecanismos de defensa que no son necesariamente te ponen en el centro, pero es más seguro para ti", reconoció.