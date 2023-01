Ángel Armando Castellanos

Lunes 30 Enero 2023 07:12 - Actualizada: 11:21

Fernando Alonso ya motivó a Lance Stroll y eso que no han conducido juntos todavía. El canadiense reconoce su entusiasmo por tener al español al lado.

"Siempre es interesante escuchar lo que dice la gente con ese tipo de experiencia. En ese sentido, definitivamente quiero tenerlo en el equipo y trabajar con él

"Hemos pasado algún tiempo juntos, charlando en los desfiles de pilotos y todo eso. Es un buen tipo y un gran piloto, un gran talento", expresó en charla con Motorsport-Total.

Stroll, que antes coincidió con Sebastian Vettel (2020-2022) y con Sergio Checo Pérez (2019-2021) reconoce que coincidir con un coequipero que exige tanto siempre es positivo.

"No es divertido cuando pilotas sin que nadie te empuje. Lo que quieres en un compañero de equipo es que esté en la cima de su potencial.

"Eso significa que, cuando puedes hacerlo mejor que él y viceversa, estás en tu mejor momento", destacó.

El recuerdo de Vettel

Hablando sobre el alemán, elogió todo lo que le enseñó sobre la competencia y cuánto creció viéndolo e imitándolo.

"Fue realmente muy divertido. Quiero decir, dentro del coche era un competidor, pero realmente me hizo entender cosas diferentes, cómo abordar el fin de semana, cómo ajustar mi ética de trabajo y cómo me he convertido en mejor piloto", explicó.