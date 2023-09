Nazario Assad De León

Martes 12 Septiembre 2023 14:30

La discusión sobre el dominio en la Fórmula 1 se está calentando esta temporada, y Fred Vasseur, jefe del equipo Ferrari, está particularmente impresionado con Red Bull.

Vasseur ha sido director del equipo Ferrari F1 desde esta temporada en el equipo más exitoso históricamente en la categoría reina. Sin embargo, desde la marcha de Michael Schumacher, a Ferrari le ha resultado muy difícil competir con Red Bull Racing y Mercedes y convertirse en campeón del mundo.

Fred, sin embargo, atribuye el éxito del equipo principalmente a Max Verstappen, como fue el caso de Sebastian Vettel entre 2010 y 2014.

Donde Mercedes era la parte dominante en la era anterior con Hamilton, en 2022 y 2023 será Red Bull Racing gracias a Verstappen.

Red Bull

Frente a RaceFans Vasseur dice que Red Bull, que hasta ahora ha ganado las catorce carreras en 2023, también es capaz de impresionarlo.

Por ahora, Vasseur también debe reconocer que Ferrari poco puede hacer para cambiarlo. “Lo que es tan impresionante es que ellos (Red Bull) siempre han tenido una gran velocidad. Desde Mónaco hasta Monza, han rendido en todo tipo de circuitos”.

Los pilotos, la clave

Sin embargo, Vasseur atribuye el éxito de Red Bull principalmente a Verstappen, que ganó doce de las catorce carreras en 2023 y subió al podio después de todas las carreras.

“Lo que más me impresiona es Max, y no me refiero sólo a las últimas diez carreras, sino también a los dos últimos años. Por supuesto, es más fácil no cometer un error cuando estás tan por delante, pero también maneja muy bien las situaciones en otras circunstancias”, dejó claro el jefe de equipo.