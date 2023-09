Angel Armando Castellanos

Martes 12 Septiembre 2023 07:50 - Actualizada: 07:51

Jenson Button ha dicho que a "todos los pilotos" les encantaría que la Fórmula 1 volviera a utilizar motores no híbridos en el futuro, pero sólo si se utilizan combustibles sostenibles.

El campeón mundial de 2009 corrió la mayor parte de su carrera durante la era anterior a los híbridos y cree que era más emocionante cuando los autos usaban estos motores.

A partir de 2014 se reemplazaron los V8 de 2.4 litros de aspiración normal por nuevas 'unidades de potencia' V6 turboalimentadas de 1.6 litros integradas con complejos sistemas híbridos de recuperación de energía.

Estas unidades de potencia, al igual que los potentes sistemas que utilizarán menos combustible y que llegarán al deporte en 2026 están diseñados para minimizar el impacto que el deporte tiene en el medio ambiente. La F1 ha establecido un objetivo de neutralidad de carbono para 2030.

Sin embargo, ese cambio también ha afectado la forma en que suenan los coches, y Button cree que la sensación que se tiene al conducir un coche de esta categoría se ha visto afectada de forma negativa desde que se incorporaron las nuevas unidades de potencia.

Button ganó el Campeonato Mundial de 2009 con el equipo Brawn GP.

Como antes

Ahora ha pedido que la F1 vuelva a lo de antes, pero utilizando al mismo tiempo combustibles más sostenibles para que el impacto en el medio ambiente sea limitado.

"Me encanta que estemos impulsando diferentes tecnologías y me encanta que estemos impulsando los vehículos eléctricos y el hidrógeno, pero para mí lo más emocionante tienen que ser los combustibles sostenibles porque me encantan los motores de combustión.

"Creo que todos los pilotos esperarían que así fuera [que la Fórmula 1 volviera a los motores de combustión], nos encanta el sonido de los motores y creo que no importa lo rápido que sea el coche si suena bien, a los fans también les encanta.

Simplemente se trata de ponerle más emoción a las carreras, que los pilotos y los fanáticos tengan esa sensación extra que se ha perdido en los últimos años.

"Pero también tenemos que hacer lo correcto, y si podemos trabajar con combustible sostenible y creemos que es la dirección correcta, lo bueno es que tenemos tres opciones diferentes para el futuro en términos de coches de carretera y de carreras.

"Pero el combustible sustentable es el más emocionante para las personas que ya están en este negocio, nos encanta el sonido de un motor acelerando, nos encanta cómo se siente debajo de ti en términos de la sensación que tienes de eso, así que si podemos resolverlo, sería genial", insistió.

"Probablemente sea el mejor fin de semana del año" 🤩



Jenson Button explica cómo se utilizan combustibles sostenibles en Goodwood Rival 👏 pic.twitter.com/KMAu4t8qqr — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) 8 de septiembre de 2023

¿Un vistazo al futuro de la F1?

Button habló en el Goodwood Revival Festival el fin de semana pasado, donde, por primera vez, los organizadores tuvieron una categoría de combustible sostenible que, según creen, ayudará a que el evento dure mucho tiempo.

La F1 está adoptando la ruta híbrida y creen que esto les dará la oportunidad más realista de lograr la neutralidad de carbono y asegurar el futuro del deporte.

Sin embargo, esto no es adecuado para todas las categorías y eventos de deportes de motor.

"Este año tenemos una categoría de combustible sostenible, por lo que todos corremos en Porsche de la década de 1960, y es la primera vez que funcionan con combustible sostenible, lo cual es realmente importante para Goodwood como porque este evento quiere continuar en las próximas décadas.

"No funciona si se trata de vehículos eléctricos, no funciona si se trata de hidrógeno porque hay que tenerlos a tiempo, ese es el objetivo del resurgimiento de Goodwood, así que tener esa categoría es fantástico", valoró.