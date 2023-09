Ángel Armando Castellanos

Fernando Alonso llegó a Aston Martin por las dudas que Alpine tenía sobre su edad y darle dos o más años de contrato. Los británicos se burlaron de los franceses por eso.

El autor es Mike Krack, jefe de los verdes, quien ha dado las gracias a sus competidores por despreciar continuamente al español justo cuando podía cambiar de equipo.

"Creo que fue una suerte para nosotros que su equipo anterior (Alpine) crease una gran historia con ese tema, ¿no? Y fue eso lo que nos lo puso más fácil", aseguró en palabras a Motorsport.

A Krack y compañía les da exactamente lo mismo la fecha de nacimiento de Fernando porque sigue rindiendo. Es algo que ni siquiera se menciona al interior y sólo se comenta cuando la prensa lo pone sobre la mesa.

"Cuando ves las ganas... He trabajado con pilotos que no tenían ni 30 años y que decían 'lo he conseguido todo', ya sabes, aunque no han conseguido mucho en verdad. Y luego tienes un ejemplo como él, con una gran mentalidad y una determinación enorme".

"[Internamente] ni siquiera estamos hablando de eso [su edad]. Son ustedes. Ya sabes, tenemos dos pilotos que están muy concentrados y realmente no pensamos en eso", avisó.

Absurdo

El dirigente no entiende cuál es la razón por la que se duda de un deportista veterano. Piensa que sus resultados no tienen nada que ver con eso y pone ejemplos.

"Creo que, con la disciplina adecuada y la motivación correcta, rendirá sin problemas. Ves a Valentino Rossi, por ejemplo, o ves a tenistas, [como Roger] Federer, tuvo una carrera muy larga".

"Entonces creo que tal vez también tengamos que cambiar un poco nuestra mentalidad, ese pensamiento a día de hoy creo que está enormemente sobrevalorado", sentenció.