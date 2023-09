Angel Armando Castellanos

Viernes 8 Septiembre 2023 13:14 - Actualizada: 16:56

Sergio Checo Pérez y Max Verstappen tienen una diferencia clara: su mentalidad. Eso es lo que piensa el ex ingeniero de Ferrari, Ernest Knoors.

El mexicano ha luchado por mantenerse al día con las excelentes actuaciones de su compañero de equipo en lo que va de 2023. El neerlandés ha ganado 12 de las primeras 14 carreras en 2023 y probablemente volverá a convertirse en campeón del mundo.

Pérez se ha llevado las dos restantes, pero ha tenido problemas para terminar en segundo lugar, siendo el Gran Premio de Italia del domingo el sexto resultado 1-2 para un RB19 dominante en esta temporada.

Sergio está bajo presión para cumplir con su contrato con el equipo que expira a fines de 2024 y es vital que al menos pueda terminar segundo detrás de Max en el Campeonato de Pilotos.

Característica Pérez

Ahora Knoors ha dicho que son las capacidades y la mentalidad específicas de Pérez las que le impiden rendir lo mejor posible en el coche.

"Un punto de crítica, si miras sus carreras en Austria y, por ejemplo, a menudo intenta el mismo truco aquí cuando quiere adelantar al final de la recta, entonces lo sabes. De hecho, eligió el mismo línea cada vez y luego esperemos que funcione.

"No sé qué es. Si no tiene la confianza o no tiene la habilidad. Creo que sucede con demasiada frecuencia y luego tienes que probar algo más", expuso Knoors a Viaplay después del GP de Italia.

La actuación de Pérez

Al comienzo de la temporada, realmente parecía que Pérez podría desafiar a Verstappen por el título en 2023. Se llevó dos de los primeros cuatro Grandes Premios y estuvo en la lucha por el Campeonato.

Desde entonces, Max ha ganado 10 carreras seguidas (rompiendo un récord de victorias consecutivas en la Fórmula 1) y Pérez ahora es segundo, a 145 puntos.

"Sigo pensando que le falta la mentalidad asesina de Verstappen, que es mucho más decisivo en la forma en que hace las cosas. Si quieres mostrar dónde están las diferencias entre esos pilotos, estos son los momentos en los que lo ves", sentenció Knoors.

El Dr. Helmut Marko, asesor de Red Bull, ha sugerido recientemente que desde que abandonó su sueño de ganar un campeonato mundial, Pérez se ha centrado mucho más en sacar el máximo partido de su RB19, como se refleja en sus resultados recientes: ha logrado tres podios en sus últimas cuatro oportunidades.

Ahora tiene una ventaja de 49 puntos sobre el tercer lugar, en manos de Fernando Alonso, y está en camino de hacer que Red Bull termine 1-2 en la Clasificación Individual.

Sin embargo, en 2024, Pérez tendrá que demostrar que puede competir seriamente con su compañero si quiere permanecer más tiempo en el equipo en el futuro.