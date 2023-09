Lars Leeftink

Jueves 7 Septiembre 2023 11:36

Toto Wolff, jefe de equipo, ha revelado más información sobre el calendario de actualizaciones de Mercedes para el resto de 2023, al tiempo que discute si los paquetes anteriores han mejorado o no el ritmo del equipo.

Después de no poder seguir a Ferrari y Red Bull en Monza, Mercedes parece que no alcanzará la cima en otra temporada en la que no han podido luchar por ganar carreras.

Relacionado: "Mercedes podría tener un auto candidato al título en 2024"

Lewis Hamilton no ha logrado una victoria desde el Gran Premio de Arabia Saudita de 2021, mientras que su compañero de equipo George Russell solo ha logrado una victoria desde que se unió a Mercedes.

Wolf dijo a Sky Sports Germany: “Si miramos a Zandvoort, cometimos un error total bajo la lluvia, pero con nuestra velocidad estábamos cerca de Verstappen y al final nuestro resultado debería haber sido mejor.

"Pero tal vez en Singapur y en las carreras restantes podamos demostrar que podemos hacerlo. Veremos si podemos acercarnos a los Red Bulls”, declaró.

Actualizaciones próximamente

No se puede negar que los alemanes todavía tienen mucho trabajo por hacer si quieren que sus pilotos vuelvan a competir por campeonatos mundiales. Wolff está de acuerdo con esta conclusión y reveló que se están realizando más mejoras importantes para el W14.

"Las actualizaciones están por llegar, ya se han producido o se producirán. El túnel de viento lleva un tiempo cerrado para el coche de este año, pero las cosas están llegando. Se avecina un gran cambio.

"En algunas cosas podemos avanzar de manera más convencional, cuando anteriormente es posible que hayamos ido en la dirección equivocada. Para otras cosas agregaremos lo aprendido. Entonces habrá una innovación”, concluyó.