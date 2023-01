Ángel Armando Castellanos

Domingo 29 Enero 2023 10:37 - Actualizada: 13:05

Sergio Checo Pérez se ha destacado por tener una vida llena de reflectores fuera de la Fórmula 1. Ahora su padre ha revelado que su ídolo nunca corrió profesionalmente, sino que condujo un popular programa de televisión en México, se trata de Xavier López Chabelo.

Es uno de los personajes más conocidos en México. Desde que su emisión salió del aire son comunes los chistes sobre su "inmortalidad" y sus "triunfos" sobre otras personalidades que fallecen antes que él.

El papá de Sergio, Antonio Pérez Garibay, compartió un video en el que muestra una fotografía del pequeño junto a Victor Trujillo Brozo, un conductor de noticias y comediante mexicano, y el citado Chabelo, su máximo referente.

Eso sucedió cuando el actual integrante de Red Bull apenas tenía 12 años y ya destacaba como promesa del automovilismo mexicano. El Payaso Tenebroso le hizo algunas preguntas en su programa de televisión y ahí apareció El Amigo de Todos Los Niños.

“Esta fotografía tiene un significado muy especial. Hace muchos años invitaron a Checo a una entrevista a Televisa. Lo invitó Brozo y cuando estaba en la entrevista vino el personaje ídolo de Checo: Chabelo", explicó Pérez Garibay.

'Engañó' a Brozo

El payaso asumió que López quería contarle algo o aparecer en su show, pero se dirigió directamente al jovencito para dedicarle unas palabras muy especiales y confesarle un secreto.

"Brozo pensaba que Chabelo iba con él, pero no: iba con Checo, a quien le dijo: ‘Checo, te felicito. Sé todo lo que has hecho. Sé lo bueno que eres para los go karts. Yo quise ser piloto, pero era muy pobre’”, agregó el progenitor del '11'.