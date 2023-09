Vincent Bruins

Martes 5 Septiembre 2023 10:15 - Actualizada: 10:17

Max Verstappen ha logrado nada menos que doce victorias, incluidas diez consecutivas, un récord. Sergio Pérez, su compañero en Red Bull Racing, explica que nunca ha visto un piloto como él.

Verstappen está teniendo actualmente una de las temporadas más dominantes de la historia de la Fórmula 1. Hasta el Gran Premio de Miami, Checo parecía capaz de desafiar al holandés, pero desde entonces Max ha ganado todas las carreras.

Mientras el RB19 del fabricante de bebidas energéticas sufría mejoras mediante paquetes de actualización, Pérez tuvo problemas y pasó de Mónaco a Gran Bretaña sin entrar a la Q3 de la clasificación.

Los ajustes realizados en su coche no se adaptaban del todo a su estilo de conducción. Ahora, Sergio ha recuperado la confianza y logró sumar tres podios en las últimas cuatro carreras.

No es fácil

"Creo que Verstappen está actualmente corriendo a un nivel increíblemente fuerte", dijo el número 11 a < a title="DAZN" href="https://www.dazn.com/es-ES/news/otros/checo-perez-abre-puerta-potencial-salida-red-bull-lugar-no-aqui-tendremos - buscar-alternativas/19xnpy25q27ax1haj958v38oj3" target="_blank">DAZN.

"Él está realmente en racha con el coche y yo no. Cada fin de semana es un desafío para mí igualarlo, pero sin duda he estado muy cerca. Y espero que estemos a su nivel en las próximas carreras.

"Son momentos difíciles, porque no es fácil estar bajo esta presión en este entorno. Ser compañero de equipo de Max Verstappen no es fácil, pero es importante recordar que debes disfrutar estos momentos también... Y todavía lo hago".

"El piloto más completo de la parrilla es sin duda Max Verstappen. Conduce a un nivel que nunca antes había visto en la F1. No comete errores y, de hecho, está al límite en todo momento.

"La diferencia entre él y yo es que Verstappen es capaz de mantener ese nivel de forma constante. Cuando el coche recibió más actualizaciones, en realidad me costó algo. Cuando tienes que pensar en cómo tomar una curva a 300 kilómetros por hora, no es fácil. Así que he trabajado muy duro en eso en las últimas carreras", comentó.