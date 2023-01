Checó Perez ha aprovechado su semana se cumpleaños para pasar tiempo en familia en víspera del inicio oficial de la pretemporada de la Fórmula 1, sin embargo eso no lo aleja de los volantes, ya que estuvo en una pista de karting corriendo ante unos rivales muy particulares.

El piloto mexicano corrió ante su hijo y su sobrino, recordando sus raíces en los circuitos de kart que lo vieron crecer hasta llegar a la categoría reina del automovilismo.

"Learning from the best"



Checo was karting with his son (#11), his nephew Sebastián (#1) and the rest of the karting class at his circuit today.



Chequito was overtaking Willy's son (#13), and Checo took the chance to overtake both 😭



📸: willyflores | instagram (stories) pic.twitter.com/jf69n4WSvQ