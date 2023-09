Angel Armando Castellanos

Viernes 1 Septiembre 2023 16:06 - Actualizada: 17:46

El jefe del equipo AlphaTauri, Franz Tost, ha dicho que Daniel Ricciardo no estará en un coche de Fórmula 1 durante "dos o tres semanas" y dio más detalles sobre la lesión en la mano sufrida por el australiano.

Ricciardo se lastimó en el Gran Premio de Países Bajos la semana pasada, al caerse en los entrenamientos mientras intentaba desviarse de su compatriota Oscar Piastri en la Curva 3 peraltada.

El accidente le provocó una fractura en un hueso metacarpiano de la mano izquierda y posteriormente fue sustituido por el neozelandés Liam Lawson en los Países Bajos.

Lawson ha conservado su lugar en el Gran Premio de Italia de este fin de semana en Monza, mientras Ricciardo continúa recuperándose.

El regreso de Ricciardo llegar a la F1 no ha ido según lo planeado

Actualización sobre la lesión de Ricciardo

En declaraciones a Sky Alemania, Tost explicó que Daniel todavía está a semanas de poder conducir un coche de F1, lo que pone en riesgo su participación en las próximas carreras, es decir, Singapur y Japón.

"Él está bien según las circunstancias. Lo llamé, todavía está en Barcelona pero ya está recibiendo tratamientos de fisioterapia allí.

"Ahora tenemos que ver qué tan rápido es el proceso de curación, no podemos decir nada por adelantado, necesitamos unos días más para tener una buena visión del proceso. Espero que sea sólo cuestión de semanas, ojalá no muchas, pero seguro que no lo veremos en el auto en las próximas dos o tres semanas. Pero ya veremos", contó.

Ricciardo reemplazó a Nyck de Vries antes del Gran Premio de Hungría, terminando 13º en su regreso a la cabina por primera vez desde que McLaren lo abandonó a finales de 2022. Luego terminó decimosexto en Bélgica antes del incidente del fin de semana pasado en Zandvoort.