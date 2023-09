Sergio Checo Pérez chocó en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia.

El mexicano se salió rumbo a la leca cuando faltaban ocho minutos para que terminara la práctica y alcanzó a pegarle a la parte trasera de su RB19.

Afortunadamente para él la grava ayudó a que el coche se fuera frenando poco a poco y el impacto con el muro de contención fue muy leve.

Eso provocó la salida de la bandera roja. La prueba se reanudó faltando cuatro minutos.

Tercer lugar

En el momento del impacto, el tapatío estaba a 185 milésimas de segundo de Carlos Sainz, el más rápido de este ensayo.

Sergio ocupaba el tercer lugar, pero buscaba ir a mayor velocidad y seguir obteniendo el máximo rendimiento de su vehículo. Max Verstappen iba quinto.

🚩 RED FLAG 🚩



Perez slides through the gravel at the final corner and gently bumps the wall#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/BppMzP0xyd