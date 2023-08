Nazario Assad De León

Miércoles 30 Agosto 2023 09:49

George Russell ha dicho que Nyck de Vries fue tratado injustamente por Helmut Marko y el equipo Red Bull.

De Vries fue expulsado de su equipo AlphaTauri (propiedad de Red Bull) al no haber sumado un punto en las diez primeras carreras de la temporada.

Fue reemplazado por el experimentado australiano Daniel Ricciardo, quien ahora tuvo que retirarse de las próximas carreras después de lesionarse la muñeca en un accidente en la FP2 del Gran Premio de Holanda el fin de semana pasado.

A pesar de esto, AlphaTauri ha optado por incorporar a Liam Lawson al equipo, en lugar de volver a darle otra oportunidad a De Vries. Russell ha sido crítico con la forma en que el equipo ha abordado la situación de De Vries.

"No tuvo la oportunidad que merecía. No esperas un trato así de otro equipo, aunque sabemos cómo funciona Red Bull", dijo Russell al medios de comunicación.

"No seguí de cerca a Nyck durante su estancia en AlphaTauri, pero leí los informes y los comentarios de Helmut Marko, y es un lugar difícil al que acudir si no tienes confianza", agregó.

¿Víctima de su propio éxito?

Nyck de Vries ganó el campeonato mundial de Fórmula E 2020-21 con su equipo Mercedes

A pesar de ser un novato en la F1, De Vries llegó a la Fórmula 1 a la edad de 28 años, con un campeonato mundial de Fórmula 2 y un título de campeonato mundial de Fórmula E ya en su palmarés.

Esto lo llevó a unirse a AlphaTauri con la esperanza de darle rápidamente el papel de piloto principal, a pesar de que su compañero de equipo más joven, Yuki Tsunoda, ya tenía dos años de experiencia conduciendo en F1.

Este movimiento llamó la atención, pero parecía sensato dada la cantidad de experiencia en automovilismo que tenía De Vries, y el equipo estaba muy seguro de que podría comenzar a trabajar.

Desafortunadamente, Russell cree que esto es lo que, en última instancia, llevó a que hubiera tanta presión sobre sus hombros para rendir en un auto que claramente no era capaz de luchar por los puntos semana tras semana. .

"Ciertamente no le ayudaron a ganar confianza al inicio de la temporada diciendo que sería el líder del equipo a pesar de ser un novato", añadió. "No importa si tienes 27 o 28 años, Nyck es un novato en la Fórmula 1 y no puedes decirle a un novato que es el líder sólo porque ha corrido en más campeonatos que su compañero." dejó claro el británico.

"Ha estado en una situación difícil desde su llegada, así que lo siento por él. Está al nivel de la Fórmula 1, pero no ha tenido la oportunidad de demostrarlo", sentenció.