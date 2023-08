Nazario Assad De León

Domingo 27 Agosto 2023 17:17 - Actualizada: 17:18

Patricio O'Ward ha vuelto ha tener una excelente carrera al terminar en segundo lugar en el World Wide Technology GP que se corrió en St. Louis en la IndyCar.

Después de un fin de semana complicado donde el clima fue factor en los primeros días de práctica y clasificación pero el mexicano supo sortear todos los obstáculos.

La carrera terminó siendo ganada por una de las leyendas del circuito, el australiano Scott Dixon, seguido en el podio por Pato, y en tercer lugar Malukas para cerrar las posiciones de honor.

En palabras posteriores a la carrera, O'Ward no dudó en encumbrar lo hecho por Dixon, que es el único piloto que queda en la disputa por el campeonato de pilotos ante Alex Palou.

"Scott hizo un Scott Dixon hoy, es una leyenda de la categoría y sabíamos que su auto no se rendiría fácil en la lucha por el campeonato", mencionó el mexicano.

Por otro lado, externó su molestia a los autos que quedaron retrasados en la carrera que no ayudaron en darle mejor flujo y ritmo de carrera a los pilotos que estaban peleando por la victoria.

"Nosotros estuvimos intentando ir hasta el final, pero el final estábamos mentalizados a quedar en segundo lugar ya que los rezagados no ayudan en nada, cuando yo no voy a poder competir en una carrera al menos procuro no estorbar a los líderes", dijo algo molesto.

Por último, dejó claro que debe de tratar cambiar estos podios de segundo y tercer ,lugar que fueron su constante en la temporada por buscar tener más carreras ganadas en el siguiente curso de la categoría que está cerca.

"Al final pues es otro segundo lugar, que parece que ha sido la dinámica de mi 2023, para la siguiente temporada tendremos el objetivo de tener más victorias, al final hoy fue día del gran Scott Dixon", sentenció Patricio.

Oportunidad perdida para Palou

Por otro lado, para el piloto español, que terminó en séptimo lugar de la carrera, esto combinado con la victoria de Dixon no le permitió coronarse en el campeonato, postergando una semana más la coronación, en la que en caso de que Scott no obtenga la victoria, y el tenga un resultado de séptimo lugar o mejor le sería suficiente para ser matemáticamente campeón.