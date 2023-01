Franz Tost, director del equipo AlphaTauri, ha negado las especulaciones de que Red Bull está a punto de anunciar una asociación con Ford.

Algunos vieron la presentación de Red Bull y AlphaTauri en Nueva York en febrero como una señal de una futura asociación con Ford en la F1; sin embargo, este rumor fue barrido rápidamente por el director de la pequeña escudería.

Relacionado: Verstappen no quiere compartir el simulador de Red Bull con Ricciardo

"Esta es la semana de la moda allí", dijo Tost a Sport1. "Por eso vamos", aseguró.

New kit, new car, New York 🗽 Our Season Launch 👉 February 3rd 🤘 pic.twitter.com/YSbXaIE4v9