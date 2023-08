Ángel Armando Castellanos

Lunes 7 Agosto 2023 11:39

Fernando Alonso puede culpar a un nuevo personaje de su salida de Alpine en 2022: Laurent Rossi.

Como el equipo fue testigo de cómo muchos pilotos dejaban el equipo en un año, Alonso se mudó a Aston Martin mientras negociaba el contrato con el equipo. el director Otmar Szafnauer se tomó el tiempo para concluir.

Según Auto Motor und Sport, Rossi jugó un papel vital en la toma de algunas decisiones cruciales que influyeron en la situación actual de la escudería.

Los informes dicen que fue el responsable de ahuyentar a Fernando a pesar del deseo de Alpine de quedarse con él. Después de que se fue, el equipo gastó millones de libras para traer a Pierre Gasly desde AlphaTauri.

Rossi también es culpado por atar Alpine con compromisos económicos 'innecesarios' al firmar Esteban Ocon un contrato de larga duración hasta finales de 2024, hace unos dos años.

La constructora se encuentra en una crisis de mitad de temporada después de despedir a muchas personas importantes, incluido Rossi y ahora el exdirector del equipo, Otmar Szafnauer, justo antes del GP de Bélgica.

Los líderes de Alpine han dicho que estaban cansados de caer ante sus rivales en el medio del campo, McLaren y Aston Martin ha hecho un progreso importante en los últimos meses.

El equipo francés está 46 puntos por detrás de los anaranjados en la clasificación del Campeonato de Constructores, mientras que también ha sido tres décimas de segundo por vuelta más lento que Mercedes y Ferrari.

Szafnauer

El Nano responsabiliza a Otmar Szafnauer del desafortunado estado del equipo en los últimos 12 meses.

"No creo que me sintiera faltado al respeto, pero es cierto que tomó más tiempo de lo que pensé cuando comenzamos las conversaciones. Fue a un ritmo muy lento y no fue de mi parte, simplemente estaba listo y feliz

"Es la forma en que hacen las cosas, o la forma en que Otmar hace las cosas, porque después de este año debería estar tranquilo, no debería hablar en absoluto. Después de los resultados de Aston Martin y los resultados que está logrando, todavía habla y sigue orgulloso de la decisión, lo cual es increíble, asombroso", reclamó en palabras a la BBC.