Aloisio Hernández

Miércoles 25 Enero 2023 12:52

Mike Krack, jefe de equipo de Aston Martin, habló del futuro de Fernando Alonso y aseguró que no cree que "le quede poco tiempo".

Alonso llegó al equipo con sede en Silverstone en reemplazo de Sebastian Vettel, quien decidió retirarse y salir de la Fórmula 1.

Las negociaciones de Alpine y Fernando no llegaron a un buen puerto debido a que desde el equipo francés tenían varías dudas por el rendimiento del piloto a sus 41 años.

El español ya debutó con su nuevo equipo, lo hizo durante el test de postemporada de 2022

Esto no cayó bien en el bicampeón del mundo y fue donde entró Aston, quienes le aseguraron al corredor un contrato que reflejara un proyecto serio e interesante.

Sin límites

En la entrevista concedida a AS, Krack declaró: "Tú dices que no le quedan muchos años de F1, yo no tengo claro que esté de acuerdo con eso.

"Si tienes a alguien con este nivel de motivación, ya lo hemos visto con Valentino Rossi. Si la motivación está ahí, más la dedicación, la preparación física y mental, su talento y su experiencia, yo no creo que le quede poco tiempo", aseguró.