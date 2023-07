Sergio Checo Pérez recuperó algo de crédito en los Power Rankings de la Fórmula 1. Sigue muy por debajo del podio, pero al menos está de vuelta.

El piloto mexicano llevaba tres Grandes Premios fuera del top 10 del grupo de expertos de la F1, pero su trabajo en Hungría lo ha ayudado mucho.

Esta vez fue considerado el octavo mejor piloto. Volvió a una Q3 tras cinco semanas de pesadilla y además, acabó tercero en la carrera. Eso fue bien valorado.

Por otra parte, Fernando Alonso fue noveno, justo donde acabó la competencia dominical. No es donde quiere ni donde estaba acostumbrado a vivir.

Sin embargo, el veredicto final destaca su trabajo y explica que sus problemas tienen nombre y apellido: Aston Martin.

"Pasar por la pista se está convirtiendo rápidamente en la marca registrada de Pérez esta temporada, ya que fue otra fuerte recuperación del piloto de Red Bull. Desterró a sus demonios Q3 para llegar al top 10 por primera vez desde Miami, pero sólo pudo lograr el noveno lugar.

"Sin embargo, estuvo en su mejor momento agresivo el domingo, mientras buscaba subir a los lugares del podio. Eso hizo, ya que terminó tercero, y podría haber sido segundo, pero al final se quedó sin piernas para alcanzar a Norris. Considerándolo todo, fue un esfuerzo digno de elogio de Pérez.", explica la web de la Fórmula 1.

"Puede que no esté en una racha de podios como lo estuvo al comienzo del año, pero la forma de Alonso no ha mostrado signos de desaceleración. Con muchos equipos a su alrededor mejorando, Aston Martin se ha deslizado hacia abajo en el orden jerárquico, con Alonso solo clasificándose octavo.

"Es posible que haya retrocedido en la carrera, pero perdió frente a los autos más rápidos. Y aunque el noveno lugar no es lo que él hubiera tenido en mente cuando voló a Budapest, fue una gran actuación del bicampeón mundial", detalló la publicación.

Los McLaren están haciendo un gran trabajo y son reconocidos.

