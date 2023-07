Nazario Assad De León

Jueves 20 Julio 2023 15:44 - Actualizada: 15:44

El piloto de Haas, Nico Hulkenberg, ha acaparado las redes sociales y todas las miradas en el GP de Hungría debido a su nueva apariencia con la que sorprendió a más de uno por la similitud con el personaje de la película Barbie.

Con un sorprendente aspecto teñido de rubio blanqueado similar al utilizado por Ryan Gosling que personificó a "Ken" en el filme cinematográfico que hará su estreno, Nico tomó de gran manera la casualidad.

"Fascinante lo que puede hacer un poco de pelo teñido", dijo el alemán tras la primera pregunta a la que se enfrentó en una rueda de prensa de Hungaroring fue si su corte de pelo tenía algo que ver con una apuesta.

"No, no es una apuesta... ya sabes, esa película de Barbie salió y pensé que un poco de relaciones públicas adicionales para mí sería muy útil en esta época de la temporada", dijo risueño.

"En realidad, no, no estaba al tanto. Realmente no jugaba con Barbie y Ken cuando era niña. Así que me encontré con este y en un mal momento, supongo". agregó.

Aspiraciones en el Hungaroring

Más en serio, Hulkenberg esperaba otro fin de semana difícil para su equipo estadounidense a pesar de algunas mejoras menores en el piso del auto.

"Espero que puedan empujarnos un poco, pero espero que el campo sea muy reducido nuevamente, por lo que cada sesión es importante, cada vuelta es importante", dijo.

"Creo que la clasificación, para nosotros, con las nuevas reglas de cómo tenemos que hacer funcionar los neumáticos, con la Q1 dura (la primera fase), probablemente no sea favorable para nosotros. Así que es un desafío adicional allí, pero simplemente tomaremos encendido".

La undécima ronda de la temporada será el primer evento de 'Asignación alternativa de neumáticos' (ATA) de la temporada con compuestos específicos obligatorios para cada fase de calificación en lugar de una elección libre.

Eso significa duro para la primera fase, medio para la segunda y suave para el tiroteo final entre los 10 primeros.

Reacciones en internet

Nico Hülkenberg ha aparecido en el paddock de Fórmula 1 en Hungría con un nuevo look, y, por supuesto, internet no sería internet si no hubiera una respuesta completa.