Ángel Armando Castellanos

Jueves 20 Julio 2023 08:03

Daniel Ricciardo quiere el asiento de Sergio Checo Pérez. Lo admite por primera vez. Sucede apenas unas horas antes del arranque de las pruebas en el Gran Premio de Hungría.

Aunque Christian Horner, jefe de Red Bull, ha avisado que el plan del equipo es que el mexicano y Max Verstappen compartan asiento, el australiano no se rinde.

"He aprendido de mis errores. Apunto a Red Bull", aseguró a Motorsport.

Reconoció que tomó decisiones equivocadas en el pasado y que el tiempo que pasó sin competir le ha servido para pensar en lo que debió hacer mejor.

"Durante los últimos seis meses he estado sentado quieto y teniendo la oportunidad de reflexionar sobre mi carrera. He podido ver un par de cosas que habría hecho de manera diferente. Debería haberlas cambiado o, al menos, hablaba de ellos para no acabar en una trampa", agregó.

Regreso

Si bien competirá con AlphaTauri, pudo sentarse y manejar el coche de Red Bull y admite que es el mejor de la parrilla.

"La semana pasada conduje un monoplaza después de ocho meses. No había hecho nada en términos de conducción, no había probado nada.

"Simplemente me había alejado de todo esto. Me doy cuenta de que el RB19 es muy bueno, en el fondo momento es el mejor de la parrilla", valoró.