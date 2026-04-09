L'addio di Gianpiero Lambiase fornisce un enorme indizio sul futuro di Max Verstappen in F1
L'addio di Gianpiero Lambiase fornisce un enorme indizio sul futuro di Max Verstappen in F1
Cosa significa l'addio di Lambiase per Verstappen?
La notizia che Gianpiero Lambiase lascerà la Red Bull fornisce un enorme indizio sul futuro del quattro volte campione del mondo Max Verstappen.
Dopo aver ricoperto il ruolo di ingegnere di pista di Verstappen dal 2016 e di capo delle operazioni di gara della Red Bull dal 2024, Lambiase dovrebbe lasciare il team e passare alla McLaren.
Anche se non è stata fornita una data esatta per la sua partenza, alcuni rapporti suggeriscono che il trasferimento avverrà all'inizio del 2028, a meno che non venga raggiunto un accordo tra McLaren o Red Bull per una data precedente.
Per quanto riguarda il suo ruolo in McLaren, Lambiase supporterà il team principal Andrea Stella e gli toglierà alcune delle responsabilità a bordo pista.
Tuttavia, un'intervista di Lambiase del 2023 è recentemente riemersa e ha dato motivo di pensare che la sua uscita possa essere programmata per allinearsi a quella di Verstappen stesso.
LEGGI DI PIÙ: L'ingegnere di pista di Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, lascia la Red Bull per unirsi ai rivali
L'addio di Lambiase significa che anche Verstappen se ne andrà?
Non è un segreto che Verstappen sia contrario alle nuove auto e ai regolamenti del 2026, ritenendoli 'anti-gara', e si dice che stia 'seriamente considerando' il ritiro.
Un fan sui social media ha ripubblicato un'intervista di Lambiase con la pubblicazione olandese De Telegraaf, condotta nel 2023, che, data la recente notizia, ha offerto un enorme indizio su come sarà il futuro di Verstappen.
Lambiase ha detto: "Il giorno in cui io e Max smetteremo di lavorare insieme in questa configurazione sarà il giorno in cui sarò desideroso di affrontare una nuova sfida.
"Non credo sarebbe giusto nei confronti di un altro pilota se cercassimo di replicare ciò che ho fatto con Max dal maggio 2016.
"Vedo questo come qualcosa di incredibilmente speciale e non credo che qualcosa di simile accadrà di nuovo. Quindi spero che continueremo sicuramente su questa base almeno fino al 2028 [quando scade il contratto di Verstappen]. A meno che lui o il team non decidano diversamente, ovviamente."
Quando queste citazioni sono state condivise su X, un fan ha scritto nei commenti: "Ritiro di Max confermato." Un altro ha aggiunto: "Sì, Max se n'è andato."
Né McLaren né Red Bull hanno commentato le notizie secondo cui Lambiase lascerà la Red Bull per unirsi alla McLaren. Né c'è stato alcun annuncio ufficiale che Verstappen stesso lascerà la Red Bull.
LEGGI DI PIÙ: Verstappen sta facendo una 'bizzarra' gara di 24 ore al di fuori della F1
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