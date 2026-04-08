Voci di addio per Max Verstappen mentre la star scontenta della F1 arriva in una serie rivale

Max Verstappen non riesce a stare lontano dal motorsport, con l'olandese presente al Paul Ricard questo fine settimana mentre circolano voci su una potenziale uscita dalla F1.

Una pausa di cinque settimane dalla F1 potrebbe non essere mai stata più gradita per Verstappen e la Red Bull, dopo un altro difficile fine settimana a Suzuka dove un ottavo posto è stato il massimo che il quattro volte campione è riuscito a ottenere.

La sua intervista post-gara, in cui un Verstappen stanco ha espresso le sue lamentele sulle nuove vetture di F1, ha da allora causato preoccupazione che potesse lasciare del tutto lo sport, con rapporti nei media olandesi che Verstappen stava 'seriamente considerando' il ritiro.

La F1 sarà però l'ultima delle preoccupazioni di Verstappen nelle prossime settimane, dato che l'olandese si prepara per le qualifiche della 24 Ore del Nürburgring che si terranno il 18 e 19 aprile.

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Prima di allora, però, Verstappen non ha resistito a un'ulteriore apparizione nel GT, anche se questa volta si è accontentato di supportare i piloti piuttosto che gareggiare.

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Verstappen al GT World Challenge Europe

Questo fine settimana (11-12 aprile) si svolgerà il round di apertura del GT World Challenge Europe al Circuit Paul Ricard, prima di passare a Brands Hatch e Monza il prossimo mese.

A prendere parte questo fine settimana sarà nientemeno che la star della Aston Martin F1 Lance Stroll, che ha sfruttato le cancellazioni dei Gran Premi del Bahrain e dell'Arabia Saudita per emulare Verstappen e godersi un po' di gare GT per conto suo.

Stroll si metterà al volante della Aston Martin Vantage GT3 di Comtoyou Racing, al fianco di Roberto Merhi e Mari Boya.

Si troveranno però rivali con il team di Verstappen, anche se il campione stesso non gareggia. Ciononostante, l'olandese è arrivato al Paul Ricard per il test del Prologo (che si svolge l'8-9 aprile) con Dani Juncadella, che ha vinto insieme a Verstappen e Jules Gounon al Nürburgring a marzo - prima che la vettura fosse infine squalificata.

Lo spagnolo guiderà la Mercedes-AMG GT3 EVO numero 3 del Verstappen Racing nella Endurance Cup quest'anno, dopo che il team ha annunciato il suo passaggio alla classe Pro per la prima volta nel 2026.

Juncadella e Gounon si riuniranno con Verstappen, insieme a Lucas Auer, per l'iconica 24 Ore del Nürburgring a maggio.

Calendario GT World Challenge 2026

Round Date Race 1 April 11-12 Circuit Paul Ricard 2 May 2-3 Brands Hatch 3 May 29-31 Monza 4 June 24-28 24 Hours of Spa 5 July 17-19 Misano 6 July 31-August 2 Magny-Cours 7 August 28-30 Nurburgring 8 September 18-20 Zandvoort 9 October 2-4 Barcelona 10 October 16-18 Portimao

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