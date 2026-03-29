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Hamilton looking serious next to smiling Vasseur, both in Ferrari F1 kit with blue and white FIA flag background

La risposta della Ferrari alle lamentele di Lewis Hamilton al Gran Premio del Giappone

Hamilton looking serious next to smiling Vasseur, both in Ferrari F1 kit with blue and white FIA flag background — Foto: © IMAGO

La risposta della Ferrari alle lamentele di Lewis Hamilton al Gran Premio del Giappone

Ferrari ha spiegato le ragioni alla base delle lamentele di Lewis Hamilton dopo il Gran Premio del Giappone.

Fred Vasseur, direttore del team, ha commentato alla stampa quanto accaduto a Suzuka: il sette volte campione del mondo britannico non è riuscito a ottenere risultati soddisfacenti, diversamente da Charles Leclerc, che ha conquistato il podio. Il team ha riconosciuto che le problematiche verificatesi sono collegate sia alla gestione dei pneumatici sia all’effetto della modalità di sorpasso, elementi che hanno compromesso la prestazione di Hamilton durante la gara.

Vasseur ha spiegato: "Lewis si è lamentato soprattutto per i pneumatici e, a mio avviso, anche per l’impatto dell’overake mode. Quando si perde più di un secondo rispetto alla vettura che precede, si perde quel vantaggio dato dal drafting, come è accaduto nel duello con Norris.

"Una volta interrotto il contatto col concorrente davanti, Hamilton ha visto svanire la sua capacità di recupero. Quello che contiamo è offrire uno spettacolo ricco di battaglie e sorpassi entusiasmanti, come abbiamo potuto osservare in diverse lotte in pista."

Il direttore ha inoltre aggiunto: "Fin dall’inizio di stagione assistiamo a margini in qualifica di 5-7 decimi, mentre in gara l’effetto risulta decisamente inferiore. La dinamica è influenzata anche dalla modalità di sorpasso, in cui il rebufo permette di mantenere il gruppo, costringendo ogni pilota a spingere per superare e prendere il comando. Stiamo lavorando con impegno per trasformare questa sfida in un vantaggio strategico per il team."

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Quanto guadagna Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

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