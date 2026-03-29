Kimi Antonelli RISPONDE SINCERAMENTE alla domanda se ha vinto il GP del Giappone per fortuna

Andrea Kimi Antonelli ha risposto onestamente alla domanda se credesse di aver vinto il Gran Premio del Giappone per fortuna.

Il Gran Premio del Giappone si è trasformato in una grande sorpresa nelle prime ore di domenica mattina, quando Andrea Kimi Antonelli ha saputo sfruttare una situazione fortuita.

Il pilota della Mercedes ha avuto un colpo di fortuna con l'ingresso della safety car, che gli ha permesso di portarsi in testa e mantenerla fino alla fine della gara. Dopo aver tagliato il traguardo, ha reagito con emozione alla sua seconda vittoria stagionale.

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Antonelli, partito dalla pole position, ha disputato una gara tutt'altro che facile. All'inizio, l'italiano è rimasto indietro, ritrovandosi dietro al compagno di squadra, alle Ferrari e alle McLaren.

Da quel momento in poi, sembrava che ottenere un'altra vittoria consecutiva sarebbe stata un'impresa ardua. Tuttavia, la fortuna è intervenuta quando, a metà gara, Oliver Bearman è stato protagonista di un grave incidente, lasciando Antonelli tra i pochi piloti tra i primi sei a continuare, mentre il suo compagno di squadra George Russell aveva già completato un giro intero.

Per l'italiano, si è trattato di cogliere l'occasione al volo. Una volta ripreso il controllo, è apparso sicuro di sé e non ha avuto ulteriori problemi. Dopo la gara, ha commentato: "È una sensazione incredibile".

Ha anche sottolineato il suo traguardo come il pilota più giovane a guidare il campionato: "È troppo presto per pensare al titolo, ma siamo sulla strada giusta. La partenza è stata disastrosa, anche se l'intervento della safety car ci ha salvati. La velocità era impressionante e nella seconda metà della gara mi sentivo benissimo", ha dichiarato un Antonelli raggiante.

Il pilota riconosce che le partenze sono un aspetto su cui può migliorare: "Ora avrò tre settimane per allenarmi. Al momento è un punto debole. Si possono vincere o perdere gare per questo motivo. In definitiva, siamo stati molto fortunati. Non ho idea di come sarebbe andata senza la safety car; in ogni caso, mi ha semplificato molto il lavoro".

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Cosa è successo al GP del Giappone?

La partenza del GP del Giappone è stata ritardata di qualche minuto a causa di un grave incidente avvenuto in precedenza nella Porsche SuperCup. Al via, Piastri è partito alla perfezione, superando entrambe le Mercedes. La McLaren ha preso il comando e, poco dopo, Leclerc ha superato Russell e Antonelli, portandosi in seconda posizione.

Antonostante Antonelli sia scivolato in sesta posizione, si è presto ripreso, superando Hamilton. Verstappen, dal canto suo, ha avuto un'ottima partenza, guadagnando due posizioni e portandosi alle spalle della Racing Bull di Lindblad.

Nei primi giri, si sono formati due gruppi in testa alla corsa. Russell lottò con Piastri per la testa della corsa, mentre Leclerc guidava un gruppo che includeva Norris e Antonelli. Tuttavia, le battaglie intense furono rare. Russell prese brevemente il comando, ma su un rettilineo l'australiano sfruttò la sua potenza per riconquistare la posizione.

Verstappen, nel frattempo, risalì fino all'ottavo posto, pur faticando a tenere il passo dei leader. Poco dopo, Piastri, Leclerc, Norris e anche Russell effettuarono i primi pit stop, una decisione che si sarebbe rivelata costosa per lui. Al 22° giro, Bearman fu coinvolto in un grave incidente, che causò l'ingresso della safety car.

La safety car permise a diversi piloti, tra cui Verstappen, di sfruttare un pit stop più efficiente. Russell, che aveva appena effettuato il pit stop, vide le sue possibilità di vittoria seriamente compromesse. Il britannico fu costretto a retrocedere in terza posizione, dietro Antonelli e Piastri.

Alla ripartenza, l'italiano prese il comando e seppe calcolare alla perfezione il suo pit stop per mantenere il vantaggio, mentre il suo compagno di squadra Russell perse una posizione a favore di Hamilton. Verstappen, nel frattempo, è scivolato indietro rispetto a Gasly, terminando all'ottavo posto.

Negli ultimi giri, Antonelli si è staccato dal resto del gruppo e si è concentrato sulla conquista della vittoria. Nel frattempo, Russell ha cercato di strappare un posto sul podio a Leclerc, ma il pilota monegasco ha difeso con successo la sua posizione. Così, Antonelli è stato incoronato vincitore della gara, con Piastri e Leclerc a completare il podio.

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