Quando si terrà la prossima gara di Formula 1?
Quando si terrà la prossima gara di Formula 1?
La Formula 1 entrerà in un periodo di pausa inaspettato di diverse settimane dopo il Gran Premio del Giappone 2026.
A seguito dell’annuncio della FIA che ha cancellato i Gran Premi dell’Arabia Saudita e del Bahrain, il mese di aprile si presenterà privo di gare, con ben quattro settimane di stop.
La prossima sfida in pista sarà il Gran Premio di Miami 2026, che si terrà dal 1° al 3 maggio in Florida, segnando un intervallo di 35 giorni prima del ritorno dell’azione in pista.
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Cosa è successo al GP del Giappone?
L’avvio del Gran Premio del Giappone ha subito un lieve ritardo a causa di un grave incidente avvenuto in precedenza nella Porsche SuperCup. Quando si è finalmente data la partenza, Oscar Piastri è partito in maniera impeccabile, riuscendo a superare entrambi i Mercedes. La McLaren ha rapidamente preso il comando, mentre Charles Leclerc ha sorpassato i bolidi di George Russell e Kimi Antonelli per assicurarsi una posizione di vertice. Antonelli, pur scivolando temporaneamente fino al sesto posto, ha saputo recuperare terreno, superando Lewis Hamilton, mentre Max Verstappen ha guadagnato due posizioni per ritrovarsi subito alle spalle della Racing Bull di Lindblad.
Nei primi giri si sono delineati due gruppi competitivi nella parte avanzata: da una parte, Russell e Piastri si contendevano la testa della corsa, mentre dall’altra Leclerc guidava un gruppo che vedeva la partecipazione di Norris e Antonelli. I sorpassi intensi sono stati pochi: sebbene Russell sia riuscito momentaneamente a prendere il comando, in rettilineo il pilota australiano ha sfruttato appieno la potenza del suo bolide per riconquistare la posizione persa. Nel frattempo, Verstappen ha faticato a mantenere il ritmo dei leader, arrivando a completare la scalata fino all’ottava posizione.
Alla 22ª curva, un grave incidente che ha coinvolto Oliver Bearman ha costretto l’intervento della safety car, permettendo a diversi piloti – tra cui Verstappen – di effettuare una sosta ai box strategica. George Russell, che aveva appena varcato i box, ha subito una penalizzazione nelle sue ambizioni di vittoria, retrocedendo al terzo posto dietro Antonelli e Piastri. Alla ripresa della gara, l’italiano ha saputo sfruttare il momento giusto per mantenere la guida in testa, mentre Russell cedette una posizione ad Hamilton. Nel frattempo, Verstappen si è ritrovato alle spalle di Pierre Gasly, chiudendo l’ottava posizione. Negli ultimi giri, Antonelli ha preso un vantaggio tassativo, concentrandosi esclusivamente su una solida gestione del ritmo per tagliare il traguardo in prima posizione, mentre Russell tentava invano di disputare un posto sul podio contro Leclerc, che ha saputo difendere con determinazione la sua posizione. Il podio si è così chiuso con Piastri e Leclerc, a coronare una gara combattuta e ricca di colpi di scena.
|Posizione
|Pilota
|1
|Kimi Antonelli
|2
|Oscar Piastri
|3
|Charles Leclerc
|4
|George Russell
|5
|Lando Norris
|6
|Lewis Hamilton
|7
|Pierre Gasly
|8
|Max Verstappen
|9
|Liam Lawson
|10
|Esteban Ocon
|11
|Nico Hulkenberg
|12
|Isack Hadjar
|13
|Gabriel Bortoleto
|14
|Arvid Lindblad
|15
|Carlos Sainz
|16
|Franco Colapinto
|17
|Sergio Pérez
|18
|Fernando Alonso
|19
|Valtteri Bottas
|20
|Alex Albon
|21
|Lance Stroll
|22
|Oliver Bearman
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