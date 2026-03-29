VIDEO: Il TERRIBILE incidente che ha cambiato il GP del Giappone del 2026

Un terribile incidente ha costretto l'entrata in pista della safety car, cambiando completamente le sorti del Gran Premio del Giappone 2026. GPFans ti presenta gli ultimi aggiornamenti sulla salute di Oliver Bearman e il video dell'incidente.

Il team Haas F1 ha fornito importanti notizie sullo stato di salute del pilota Oliver Bearman a seguito dell'incidente in Giappone. Durante la 22ª curva di gara, Bearman ha subito un violento impatto contro le barriere in Spoon Curve, mentre raggiungeva una velocità di circa 308 km/h.

L'incidente ha determinato l'intervento della safety car e il pilota è uscito dal monoposto zoppicando. Il giovane britannico è stato immediatamente trasportato al centro medico, e ora il team Haas conferma che il ventenne non ha riportato fratture.

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Come spiegato in un comunicato diffuso sui social, "Ollie sta bene e non ha subito fratture nell'impatto". Inoltre, secondo Sky Sports F1, sono state eseguite radiografie a caviglie e ginocchia, senza evidenziare anomalie dopo un urto valutato attorno a 50G.

Il direttore del team, Ayao Komatsu, aveva commentato a Sky Sports F1 che le elevate velocità di avvicinamento, tipiche della stagione F1 2026, hanno giocato un ruolo decisivo nell'incidente, con Bearman messo in difficoltà dall’interferenza del pilota più lento, Franco Colapinto.

In vista del weekend del Gran Premio del Giappone, Bearman si trovava al quinto posto nel campionato piloti, posizionandosi al di sopra delle due scuderie McLaren e perfino del campione mondiale 2025, Lando Norris. Tuttavia, al Circuito Internazionale di Suzuka il pilota non ha reso come previsto, venendo inaspettatamente eliminato in Q1 e partendo dalla diciottesima griglia.

Successivamente, il centro medico ha autorizzato il suo rientro, mentre la FIA ha concesso a Bearman un permesso speciale per evitare le interviste post-gara. Nonostante il forte impatto, il giovane britannico affronterà un periodo di recupero di cinque settimane, in mezzo a una pausa prorogata dovuta alla cancellazione dei Gran Premi di aprile in Arabia Saudita e Bahrain a causa dei recenti conflitti in Medio Oriente.

Ecco il momento in cui Bearman ha impattato le barriere a Spoon #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/XmurXApWkp — Formula 1 (@F1) 29 marzo 2026

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Cosa è successo al Gran Premio del Giappone?

L'inizio del Gran Premio del Giappone è stato ritardato di alcuni minuti a seguito di un grave incidente avvenuto precedentemente nella Porsche SuperCup. Al via, Piastri è partito in maniera impeccabile, superando entrambe le vetture Mercedes. La scuderia McLaren ha conquistato la guida e, poco dopo, Leclerc ha superato i bolidi di Russell e Antonelli, assicurandosi il secondo posto.

Sebbene Antonelli fosse sceso fino alla sesta posizione, è riuscito rapidamente a recuperare terreno, sorpassando Hamilton. Nel frattempo, Verstappen ha offerto una partenza eccellente, guadagnando due posizioni e posizionandosi dietro la Racing Bull di Lindblad.

Nelle prime curve si sono delineati due gruppi in testa: Russell e Piastri si sono contenduti il vertice, mentre Leclerc guidava un manipolo composto da Norris e Antonelli. Nonostante qualche breve scontro, i duelli intensi sono stati pochi. Russell è riuscito a guadagnare momentaneamente la testa, ma lungo una rettilinea il pilota australiano ha sfruttato la potenza del suo bolide per riconquistare la posizione.

Nel frattempo, Verstappen ha scalato fino all'ottava posizione, nonostante le difficoltà nel seguire il ritmo dei leader. Poco dopo, sono iniziate le prime soste ai box per Piastri, Leclerc, Norris e anche per Russell, una scelta che si è rivelata controproducente. Nella 22ª curva, Bearman ha subito un grave incidente che ha costretto l'intervento della safety car.

L'uscita della safety car ha permesso a vari piloti, incluso Verstappen, di effettuare una sosta strategica economica. Russell, che era appena entrato ai box, ha visto pesantemente intaccate le sue possibilità di vittoria, ritrovandosi retrocesso alla terza posizione, dietro Antonelli e Piastri.

Al riprendere della gara, il pilota italiano ha preso l'iniziativa al momento giusto per mantenere il comando, mentre il compagno Russell ha ceduto una posizione a Hamilton. Inoltre, Verstappen è rimasto indietro, seguendo Gasly, e ha concluso in ottava posizione.

Nelle ultime curve, Antonelli si è distaccato dalla concorrenza, concentrandosi sul consolidare il vantaggio e portare a casa la vittoria. Nel mentre, Russell ha tentato di strappare una posizione a Leclerc sul podio, ma il monegasco ha saputo difendere efficacemente il proprio posto. Il risultato finale ha visto Antonelli vincere la gara, seguito da Piastri e Leclerc sul podio.

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