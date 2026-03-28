GPFans ti presenta i risultati della terza sessione libera del Gran Premio del Giappone 2026 di Formula 1.

Kimi Antonelli ha registrato il giro più veloce con un tempo di 1:29.362 secondi, battendo per 0,254 il britannico George Russell. Seguono Charles Leclerc, Oscar Piastri e Lewis Hamilton.

Lando Norris, che ha affrontato dei problemi all’inizio della sessione, si è classificato al sesto posto; a completare la Top 10 ci sono Nico Hulkenberg, Max Verstappen, Gabriel Bortoleto e Pierre Gasly.

L'articolo continua sotto il video

Franco Colapinto ha concluso al diciassettesimo posto, distaccato dal suo compagno di Alpine, ma davanti a Carlos Sainz. Sergio Pérez, pur essendosi trovato dietro Valtteri Bottas, è riuscito a superare Lance Stroll e Fernando Alonso, che ha chiuso la classifica tempi.

GP di Giappone: FP3

Posizione Pilota 1 Kimi Antonelli 2 George Russell 3 Charles Leclerc 4 Oscar Piastri 5 Lewis Hamilton 6 Lando Norris 7 Nico Hulkenberg 8 Max Verstappen 9 Gabriel Bortoleto 10 Pierre Gasly 11 Isack Hadjar 12 Liam Lawson 13 Arvin Lindblad 14 Esteban Ocon 15 Oliver Bearman 16 Alex Albon 17 Franco Colapinto 18 Carlos Sainz 19 Valtteri Bottas 20 Sergio Pérez 21 Lance Stroll 22 Fernando Alonso

Correlato: GP del Giappone 2026: TUTTO quello che c'è da sapere sui CAMBIAMENTI AL REGOLAMENTO DELLA F1

Come si configura il Campionato Piloti dopo il Gran Premio di Cina?

GPFans ti presenta la classifica aggiornata del Campionato Piloti a seguito del Gran Premio di Cina 2026 di Formula 1.

George Russell conferma la leadership, seguito da Kimi Antonelli, che ha conquistato sia la pole sia la vittoria nella tappa cinese. Dietro di loro, i piloti Ferrari Charles Leclerc e Lewis Hamilton occupano terzo e quarto posto.

Carlos Sainz e Franco Colapinto hanno segnato i primi punti della stagione, mentre Fernando Alonso e Sergio Pérez restano ancora a secco, rispettivamente con Aston Martin e Cadillac.

Pos. Pilota Punti 1 George Russell 51 2 Kimi Antonelli 47 3 Charles Leclerc 34 4 Lewis Hamilton 33 5 Oliver Bearman 17 6 Lando Norris 15 7 Pierre Gasly 9 8 Max Verstappen 8 9 Liam Lawson 8 10 Arvin Lindblad 4 11 Isack Hadjar 3 12 Oscar Piastri 2 13 Carlos Sainz 2 14 Gabriel Bortoleto 1 15 Franco Colapinto 0 16 Esteban Ocon 0 17 Nico Hulkenberg 0 18 Alex Albon 0 19 Valtteri Bottas 0 20 Sergio Pérez 0 21 Fernando Alonso 0 22 Lance Stroll 0

Correlato