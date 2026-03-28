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Lewis Hamilton, Kimi Antonelli, Ferrari, Mercedes, Montreal, 2025

Preoccupante sessione di FP3 per Hamilton e Ferrari in Giappone; Antonelli batte Russell.

Lewis Hamilton, Kimi Antonelli, Ferrari, Mercedes, Montreal, 2025 — Foto: © IMAGO

Preoccupante sessione di FP3 per Hamilton e Ferrari in Giappone; Antonelli batte Russell.

GPFans ti presenta i risultati della terza sessione libera del Gran Premio del Giappone 2026 di Formula 1.

Kimi Antonelli ha registrato il giro più veloce con un tempo di 1:29.362 secondi, battendo per 0,254 il britannico George Russell. Seguono Charles Leclerc, Oscar Piastri e Lewis Hamilton.

Lando Norris, che ha affrontato dei problemi all’inizio della sessione, si è classificato al sesto posto; a completare la Top 10 ci sono Nico Hulkenberg, Max Verstappen, Gabriel Bortoleto e Pierre Gasly.

Franco Colapinto ha concluso al diciassettesimo posto, distaccato dal suo compagno di Alpine, ma davanti a Carlos Sainz. Sergio Pérez, pur essendosi trovato dietro Valtteri Bottas, è riuscito a superare Lance Stroll e Fernando Alonso, che ha chiuso la classifica tempi.

GP di Giappone: FP3

Posizione Pilota
1Kimi Antonelli
2George Russell
3Charles Leclerc
4Oscar Piastri
5Lewis Hamilton
6Lando Norris
7Nico Hulkenberg
8Max Verstappen
9Gabriel Bortoleto
10Pierre Gasly
11Isack Hadjar
12Liam Lawson
13Arvin Lindblad
14Esteban Ocon
15Oliver Bearman
16Alex Albon
17Franco Colapinto
18Carlos Sainz
19Valtteri Bottas
20Sergio Pérez
21Lance Stroll
22Fernando Alonso

Correlato: GP del Giappone 2026: TUTTO quello che c'è da sapere sui CAMBIAMENTI AL REGOLAMENTO DELLA F1

Come si configura il Campionato Piloti dopo il Gran Premio di Cina?

GPFans ti presenta la classifica aggiornata del Campionato Piloti a seguito del Gran Premio di Cina 2026 di Formula 1.

George Russell conferma la leadership, seguito da Kimi Antonelli, che ha conquistato sia la pole sia la vittoria nella tappa cinese. Dietro di loro, i piloti Ferrari Charles Leclerc e Lewis Hamilton occupano terzo e quarto posto.

Carlos Sainz e Franco Colapinto hanno segnato i primi punti della stagione, mentre Fernando Alonso e Sergio Pérez restano ancora a secco, rispettivamente con Aston Martin e Cadillac.

Pos. Pilota Punti
1George Russell51
2Kimi Antonelli47
3Charles Leclerc34
4Lewis Hamilton33
5Oliver Bearman17
6Lando Norris15
7Pierre Gasly9
8Max Verstappen8
9Liam Lawson8
10Arvin Lindblad4
11Isack Hadjar3
12Oscar Piastri2
13Carlos Sainz2
14Gabriel Bortoleto1
15Franco Colapinto0
16Esteban Ocon0
17Nico Hulkenberg0
18Alex Albon0
19Valtteri Bottas0
20Sergio Pérez0
21Fernando Alonso0
22Lance Stroll0

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