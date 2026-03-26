SHOCK: I team ESPLODONO contro la FIA per aver PERMESSO alla Mercedes di IMBROGLIARE!

Si è scoperto che alcune scuderie di Formula 1 sarebbero rimaste furiose con la FIA per aver consentito l’utilizzo di un’ala difettosa durante il recente Gran Premio di Cina.

AutoRacer.it ha confermato la notizia, ormai virale sui social, in seguito al comportamento anomalo osservato sul monoposto tedesco. Diverse testimonianze raccolte dietro le quinte evidenziano critiche per la mancata intervenzione durante la gara: in caso di una ripetizione del problema, il difetto – pur se riconosciuto come un'anomalia – potrebbe dar luogo a pesanti sanzioni da parte della direzione di gara.

Non tutta la griglia è però convinta della vicenda. Una fonte autorevole ha spiegato che, nonostante le difficoltà riscontrate fino ad ora, tale comportamento – intenzionale o meno – non si ripresenterà.

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Alcuni incaricati hanno inoltre osservato come il movimento anomalo dell'ala sia stato evidente: non solo si è spostata più lentamente, ma lo ha fatto in due fasi durante la frenata, eludendo i limiti regolamentari dei 400 ms per una chiusura efficace. Secondo ulteriori informazioni, Mercedes ha già dovuto affrontare problemi relativi alla resistenza dei materiali delle ali mobili e dei componenti idraulici.

Una fonte ha rivelato che, con questo nuovo approccio, non solo la Mercedes ma anche altre vetture hanno incontrato difficoltà nel completare la gara, facendo ipotizzare come il comportamento dell’ala possa trattarsi di un evento isolato. Rimane chiaro, tuttavia, che la direzione di gara è pronta a intervenire se il problema dovesse ripetersi, per garantire una competizione leale e in linea con le normative vigenti.

Come si presenta il Campionato Piloti dopo il GP di Cina?

GPFans presenta le posizioni aggiornate del Campionato Piloti dopo il Gran Premio di Cina 2026 di Formula 1. George Russell guida la classifica, seguito da vicino da Kimi Antonelli, che ha conquistato sia la pole che la vittoria in Cina.

I Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton completano il podio, mentre Carlos Sainz e Franco Colapinto hanno messo in luce i primi punti della stagione. Fernando Alonso e Sergio Pérez non sono ancora riusciti a concretizzare risultati significativi con Aston Martin e Cadillac, rispettivamente.

Pos. Pilota Punti 1 George Russell 51 2 Kimi Antonelli 47 3 Charles Leclerc 34 4 Lewis Hamilton 33 5 Oliver Bearman 17 6 Lando Norris 15 7 Pierre Gasly 9 8 Max Verstappen 8 9 Liam Lawson 8 10 Arvid Lindblad 4 11 Isack Hadjar 3 12 Oscar Piastri 2 13 Carlos Sainz 2 14 Gabriel Bortoleto 1 15 Franco Colapinto 0 16 Esteban Ocon 0 17 Nico Hülkenberg 0 18 Alex Albon 0 19 Valtteri Bottas 0 20 Sergio Pérez 0 21 Fernando Alonso 0 22 Lance Stroll 0

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