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Kimi Antonelli, George Russell and Lewis Hamilton looking serious at the 2026 Chinese Grand Prix

Antonelli F1: AMMETTE PARTI ILLEGALI nella sua auto

Kimi Antonelli, George Russell and Lewis Hamilton looking serious at the 2026 Chinese Grand Prix — Foto: © IMAGO

Antonelli F1: AMMETTE PARTI ILLEGALI nella sua auto

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