La FIA finirebbe per AIUTARE a porre fine al vantaggio della Mercedes

È emersa l'ultima opportunità per Fernando Alonso e Aston Martin di evitare un disastro nella stagione 2026 della Formula 1.

Secondo l'ex pilota David Coulthard, l'inattesa pausa prevista per aprile arriva proprio nel momento in cui il team britannico ha più bisogno di respirare. Il break consentirà ad Aston Martin di invertire la rotta, dopo le deludenti prestazioni dell'AMR26, e di affrontare i continui problemi tecnici che minano la competitività della monoposto.

La cancellazione delle sessioni di test a Bahrein e in Arabia Saudita ha creato un vuoto di oltre quattro settimane nel calendario, un intervallo che Coulthard definisce “un'ancora di salvezza” per la scuderia.

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Oltre a una significativa mancanza di ritmo, la vettura soffre di un'integrazione problematica del motore Honda, un peso eccessivo e vibrazioni tali da provocare disagi fisici sia a Fernando Alonso che a Lance Stroll. Questo periodo di inattività si prospetta fondamentale per rimettere in sesto le performance del team.

Il veterano evidenzia come questa pausa offra ai team in difficoltà l'opportunità di analizzare a fondo le dinamiche operative di gara. "Quando osserviamo le difficoltà che alcuni team attraversano in F1, una simile interruzione permette loro di respirare e di valutare attentamente l'andamento delle corse dal punto di vista operativo", ha spiegato Coulthard, facendo eco a una lezione preziosa per chiunque si trovi a dover combattere contro gli ostacoli in pista.

Nel frattempo, mentre Mercedes e George Russell dominano il campionato, Aston Martin si trova ben lontana dai vertici, in netto contrasto con le ambizioni di un tempo. Non sono solo gli inglesi a necessitare di un po' di tregua: anche la Williams, ostacolata da una vettura troppo pesante, e il neo-arrivato Cadillac sperano in un break rigenerante.

Dopo il Gran Premio in Giappone, questa pausa rappresenta un impulso essenziale per rilanciare la competitività di queste scuderie, offrendo loro il tempo necessario per analizzare e migliorare il proprio assetto tecnico in vista delle prossime sfide della stagione.

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Perché il motore Mercedes è illegale?

A partire dalla prossima stagione, il rapporto di compressione del motore a combustione interna dovrà essere di 16:1. Tuttavia, indiscrezioni suggeriscono che, nel caso della Mercedes, il valore potrebbe raggiungere i 18:1 una volta che il motore raggiunge la sua temperatura di esercizio ottimale.

Attualmente, il regolamento prevede che la FIA verifichi il rapporto a temperatura ambiente, il che si traduce in 16:1 per la Mercedes. Ma, poiché un rapporto di compressione più elevato produce un aumento di potenza, Audi, Ferrari e Honda hanno richiesto che rimanga sempre a 16:1, anche a motore caldo.

Nel frattempo, voci di corridoio suggeriscono che la Red Bull Ford stia sviluppando una propria soluzione a questo problema. La FIA ha tenuto diversi incontri con i vari costruttori di motori di Formula 1 per affrontare la questione. Tutto ciò ha provocato forti reazioni da parte della Mercedes.

"Il nostro motore è legale. La FIA lo ha già confermato. Rispettiamo tutte le normative senza eccezioni", ha commentato il team principal Toto Wolff, secondo quanto riportato da De Telegraaf. "Sembra che ci siano stati incontri segreti e comunicazioni riguardanti il ​​nostro motore. Assicuratevi che i vostri affari siano in ordine."

Inoltre, sembra che il CEO di Mercedes-Benz, Ola Källenius, appoggi queste dichiarazioni e minacci addirittura azioni legali qualora la power unit venisse dichiarata illegale.

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