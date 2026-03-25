Notizia bomba dalla F1: confermati i cambiamenti al regolamento per la stagione 2026
Notizia bomba dalla F1: confermati i cambiamenti al regolamento per la stagione 2026
La FIA ha annunciato che sono in cantiere importanti cambiamenti per la stagione 2026 di Formula 1.
L’organo di governo del motorsport sta infatti lavorando a una revisione del regolamento delle qualifiche, dopo che le nuove norme hanno suscitato molte critiche per aver appiattito il carattere combattivo e spettacolare di questo momento decisivo.
L’obiettivo è riportare in pista un duello intenso e imprevedibile, in linea con le aspettative dei tifosi e degli addetti ai lavori, garantendo gare più emozionanti e competitive.
Secondo gli ultimi rapporti, fonti interne hanno evidenziato che le modifiche al regolamento saranno prese in esame già nel periodo di pausa post-Gran Premio del Giappone e, se approvate, applicate nella successiva tappa, il GP di Miami a maggio.
Durante un incontro tenutosi dopo il GP di Cina, i dirigenti dei team e i rappresentanti della FIA hanno concordato sull’urgenza di intervenire sul formato delle qualifiche, ritenuto essenziale per eliminare l’influenza della gestione della batteria sul rendimento e restituire alle prove il suo carattere d’attacco totale.
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Cosa è accaduto nel GP di Cina 2026?
Kimi Antonelli ha trionfato al Gran Premio di Cina 2026, conquistando la sua prima vittoria in Formula 1 e diventando il secondo pilota più giovane nella storia a raggiungere questo risultato, subito dopo Max Verstappen.
Il pilota ha saputo resistere alla pressione dei Ferrari, regalando all’Italia una vittoria in F1 che non si assisteva dal 2006. George Russell ha completato il podio, piazzandosi subito dopo il compagno, mentre Lewis Hamilton ha chiuso la scaletta tra i tre migliori.
Charles Leclerc e Oliver Bearman hanno chiuso la Top 5, superando Pierre Gasly, Liam Lawson e Isack Hadjar. Nonostante un inizio d’anno segnato da qualche difficoltà, Carlos Sainz ha fatto registrare un buon punto terminando al nono posto, contribuendo così alla classifica del campionato.
Franco Colapinto ha ottenuto il suo primo punteggio in carriera come pilota Alpine, concludendo tra i dieci, mentre Fernando Alonso ha dovuto arrendersi a causa di problemi alla sua Aston Martin. Sergio Pérez si è piazzato al quindicesimo posto, un dato che fornirà sicuramente spunti preziosi a Cadillac per il continuo sviluppo del monoposto.
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