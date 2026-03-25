ATTENZIONE: Il campione di F1 PERDE la partenza del GP del Giappone

Aston Martin ha comunicato una notizia importante riguardante il futuro imminente di Fernando Alonso in Formula 1.

Il pilota, bicampione del mondo, non prenderà parte alla giornata stampa pre-gran premio in Giappone: motivi familiari lo costringono ad arrivare a Suzuka con un leggero ritardo. Il team ha diffuso un breve comunicato ufficiale in cui si spiega che, a causa di circostanze personali, Alonso non parteciperà agli incontri mediatici previsti per il weekend giapponese, garantendo comunque la sua presenza in pista per le sessioni successive.

Lo spostamento degli impegni arriva in un periodo particolarmente significativo per il pilota, che insieme a Melissa Jiménez aveva già annunciato l’attesa di un bambino, la cui nascita coinciderà con il weekend di gara.

L'articolo continua sotto il video

Nonostante il ritardo, Aston Martin ha assicurato che il calendario del team non subirà alterazioni rilevanti: Alonso salterà la prima sessione libera di venerdì, per lasciare spazio al riserva Jak Crawford, e riprenderà al volante durante la seconda prova libera, garantendo così la continuità del suo impegno sul tracciato.

Fernando is arriving slightly later this weekend for personal family reasons and won’t be attending media day at the Japanese Grand Prix. All is well and he will be at the track in time for Friday.#JapaneseGP — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) March 25, 2026

Correlato: Hamilton sente di poter conquistare la sua prima vittoria con la Ferrari dopo lo storico GP di Cina

Qual ​​è la classifica del Campionato Piloti dopo il GP di Cina?

GPFans presenta la classifica aggiornata del Campionato Piloti dopo il Gran Premio di Cina 2026 di Formula 1.

George Russell rimane al primo posto, con Kimi Antonelli subito dietro dopo aver conquistato la pole position e la vittoria in Cina. Alle loro spalle, le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton completano la terza e la quarta posizione. Carlos Sainz e Franco Colapinto hanno conquistato i primi punti della stagione, mentre Fernando Alonso e Sergio Pérez sono ancora a secco di punti con Aston Martin e Cadillac, rispettivamente.

Correlato