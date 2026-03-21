Chi sono i vincitori più giovani di una gara di Formula 1? La lista include Kimi Antonelli

Max Verstappen 18a 07m 15d Spagna 2016 Red Bull Racing

Perché il motore Mercedes è illegale?

A partire dalla prossima stagione, il rapporto di compressione del motore a combustione interna dovrà essere di 16:1. Tuttavia, indiscrezioni suggeriscono che, nel caso della Mercedes, il valore potrebbe raggiungere i 18:1 una volta che il motore raggiunge la sua temperatura di esercizio ottimale.

Attualmente, il regolamento prevede che la FIA verifichi il rapporto a temperatura ambiente, il che si traduce in 16:1 per la Mercedes. Ma, poiché un rapporto di compressione più elevato produce un aumento di potenza, Audi, Ferrari e Honda hanno richiesto che rimanga sempre a 16:1, anche a motore caldo.

Nel frattempo, voci di corridoio suggeriscono che la Red Bull Ford stia sviluppando una propria soluzione a questo problema. La FIA ha tenuto diversi incontri con i vari costruttori di motori di Formula 1 per affrontare la questione. Tutto ciò ha provocato forti reazioni da parte della Mercedes.

"Il nostro motore è legale. La FIA lo ha già confermato. Rispettiamo tutte le normative senza eccezioni", ha commentato il team principal Toto Wolff, secondo quanto riportato da De Telegraaf. "Sembra che ci siano stati incontri segreti e comunicazioni riguardanti il ​​nostro motore. Assicuratevi che i vostri affari siano in ordine."

Cosa è successo al GP di Cina?

Il secondo Gran Premio dell'anno si è trasformato in una maratona di abbandoni a causa di numerosi problemi meccanici. Sin dai primi minuti di gara è stato annunciato che Gabriel Bortoleto e Alexander Albon non avrebbero preso parte alla competizione, così come i piloti McLaren Lando Norris e Oscar Piastri, assenti al via. In una partenza caotica con quattro vetture fuori gara, Lewis Hamilton ha preso il comando, mentre Charles Leclerc si è distinto guadagnando terreno fino al terzo posto. Anche Franco Colapinto è riuscito a migliorare la sua posizione, mentre Sergio Pérez ha subito un’amara disfatta dopo un contatto con il compagno di squadra Valtteri Bottas.

Mercedes è tornata subito a dominare la corsa e, al terzo giro, Kimi Antonelli ha conquistato la guida. La situazione sembrava stabilizzarsi fino al giro 11, quando l’abbandono di Lance Stroll ha fatto scattare l’entrata in pista della Safety Car. La scelta strategica di Colapinto di rimanere in pista gli ha permesso di risalire la griglia, anche se al riavvio ha perso posizioni ritrovandosi al quinto posto, mentre Antonelli manteneva il comando. Al giro 25 si sono innescati due intensi duelli: Charles Leclerc e Lewis Hamilton si sono sfidati per lottare per il terzo gradino del podio, mentre più indietro Franco Colapinto lottava per difendere il quinto posto contro Esteban Ocon.

Al giro 29, George Russell ha recuperato terreno superando agevolmente alcune vetture Ferrari, rientrando così dietro Antonelli, mentre Colapinto è sceso all’ottava posizione, continuando a evitare i box. Al giro 33, Franco Colapinto ha dovuto fermarsi e, al rientro dalle box, si è scontrato nuovamente con Ocon, evento che lo ha relegato al dodicesimo posto. Nella fase finale della gara il numero di abbandoni è aumentato: Fernando Alonso ha dovuto ritirarsi per vibrazioni anomale sulla sua Aston Martin e, poco dopo, anche Max Verstappen ha interrotto la corsa per problemi meccanici. Mentre Charles Leclerc ha preferito non lottare ulteriormente con Hamilton per l’ultimo gradino del podio, Antonelli ha mantenuto il comando, regalando all’Italia una storica vittoria in F1, la prima dal 2006.

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