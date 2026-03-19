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Lewis Hamilton, Fred Vasseur, Charles Leclerc are pictured with a Ferrari car

Ferrari F1: squadra vuole COPIARE; l'umiliazione di Red Bull; svela il PIANO

Lewis Hamilton, Fred Vasseur, Charles Leclerc are pictured with a Ferrari car — Foto: © IMAGO

Ferrari F1: squadra vuole COPIARE; l'umiliazione di Red Bull; svela il PIANO

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Ferrari F1: SVELATO: Un'altra squadra vuole COPIARE la Scuderia! LEGGI DI PIÙ

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