Ferrari sorride: l'umiliazione di Red Bull da parte di Cadillac

e prime due gare della stagione hanno fornito dati che mettono la Red Bull sotto una luce molto diversa rispetto ad altre squadre come la Cadillac.

Secondo l'account F1BigData, dopo i Gran Premi di Cina e Australia, Mercedes, Ferrari e Haas sono le squadre che hanno completato il maggior numero di giri in questa stagione.

Tuttavia, d'altra parte, ci si aspetterebbe che squadre più recenti come Cadillac o Audi avessero completato il minor numero di giri. Ma è vero esattamente il contrario: il team di Checo ha completato 180 giri, un numero che lo pone davanti ad altre squadre di punta come Red Bull, Aston Martin e Williams.

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Senza dubbio, nessuna di queste tre squadre si aspetterebbe di essere dietro alla Cadillac in alcun parametro. Una delle tante sorprese presentate all'inizio del 2026.

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Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

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