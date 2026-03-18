SVELATO: Un'altra squadra vuole COPIARE la Ferrari!

Cadillac ha confermato che Sergio Pérez e il suo motore potrebbero ridurre il distacco dalla Ferrari grazie alla condivisione della stessa power unit.

Valtteri Bottas, compagno di squadra di Pérez, ha parlato del fatto che utilizzeranno la power unit sviluppata a Maranello per il resto del Campionato del Mondo 2026.

In dichiarazioni pubblicate da Motorsport, il finlandese ha affermato: "Penso che la Ferrari abbia dimostrato di poter competere ai vertici, quindi la power unit è valida, e riceviamo anche tutto il loro supporto.

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Possiamo vedere che tipo di assetto usano e possiamo facilmente fare lo stesso se vogliamo. Quindi non vedo l'assetto come un limite. È sicuramente la nostra macchina."

"Soprattutto in termini di aerodinamica, ci manca parecchio carico aerodinamico, in particolare al posteriore, il che ci ha un po' limitati con questo assetto meccanico, perché dobbiamo fare tutto il possibile per proteggere il posteriore", ha rivelato.

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Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

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