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Shots of Russell and Antonelli in Mercedes race suits from the shoulders upwards looking concerned with a background of a blue building with the white FIA logo

SCANDALO: LA FIA cerca di porre fine al dominio della Mercedes

Shots of Russell and Antonelli in Mercedes race suits from the shoulders upwards looking concerned with a background of a blue building with the white FIA logo — Foto: © IMAGO

SCANDALO: LA FIA cerca di porre fine al dominio della Mercedes

Secondo quanto riportato, la FIA starebbe valutando la possibilità di anticipare una misura che andrebbe a vantaggio di Fernando Alonso e dell'Aston Martin nel 2026.

Secondo informazioni provenienti da Motorsport-Magazín, l'organo di governo del motorsport sta cercando di anticipare la data di entrata in vigore dell'ADUO, un meccanismo volto a ridurre il divario prestazionale tra i motori.

Sempre secondo Motorsport-Magazin.com, la FIA proporrà ai costruttori di motori di anticipare la scadenza. Poiché solo la Mercedes dovrebbe incontrare delle difficoltà, la proposta dovrebbe essere approvata.

Mentre le quote dei motori dovrebbero rimanere invariate a causa della prevista riduzione (in realtà, le gare potrebbero ancora essere sfalsate) del calendario dei Gran Premi da 24 a 22, potrebbero esserci dei cambiamenti al programma di aggiornamento dei motori.

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Perché il motore Mercedes è illegale?

A partire dalla prossima stagione, il rapporto di compressione del motore a combustione interna dovrà essere di 16:1. Tuttavia, indiscrezioni suggeriscono che, nel caso della Mercedes, il valore potrebbe raggiungere i 18:1 una volta che il motore raggiunge la sua temperatura di esercizio ottimale.

Attualmente, il regolamento prevede che la FIA verifichi il rapporto a temperatura ambiente, il che si traduce in 16:1 per la Mercedes. Ma, poiché un rapporto di compressione più elevato produce un aumento di potenza, Audi, Ferrari e Honda hanno richiesto che rimanga sempre a 16:1, anche a motore caldo.

Nel frattempo, voci di corridoio suggeriscono che la Red Bull Ford stia sviluppando una propria soluzione a questo problema. La FIA ha tenuto diversi incontri con i vari costruttori di motori di Formula 1 per affrontare la questione. Tutto ciò ha provocato forti reazioni da parte della Mercedes.

"Il nostro motore è legale. La FIA lo ha già confermato. Rispettiamo tutte le normative senza eccezioni", ha commentato il team principal Toto Wolff, secondo quanto riportato da De Telegraaf. "Sembra che ci siano stati incontri segreti e comunicazioni riguardanti il ​​nostro motore. Assicuratevi che i vostri affari siano in ordine."

Inoltre, sembra che il CEO di Mercedes-Benz, Ola Källenius, appoggi queste dichiarazioni e minacci addirittura azioni legali qualora la power unit venisse dichiarata illegale.

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